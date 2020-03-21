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"Вирусолог дня" - Лукашенко всех успокоил: "Лена и ребята, ну все ж, тьфу-тьфу, здоровы"

21 марта 2020, 15:35  •  74 • Политика
Лукашенко в свойственной ему манере рассказал о ситуации с коронавирусом и получил прозвище "вирусолог дня". "И ты, и я, ну вот я же смотрю по глазам, кого я знаю. Лена и ребята, ну все ж, тьфу-тьфу, здоровы, никто ж не заболел. А не факт, что вы не заразные были и сейчас не заражены", - рассуждает о вирусе белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне своеобразно прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Ролик с белорусским лидером опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На видео Лукашенко призывает всех, кто сморкается, кашляет и харкает, не выходить на улицу и не "травить" других. По его словам, в этом состоит основная идея противодействия распространению коронавируса.
И ты, и я, ну вот я же смотрю по глазам, кого я знаю. Лена и ребята, ну все ж, тьфу-тьфу, здоровы, никто ж не заболел. А не факт, что вы не заразные были и сейчас не заражены. Ну просто вы иммунитетом обладаете и переносите нормально. Китайцы нас проинформировали, - объясняет Лукашенко на видео.
Также, по мнению белорусского лидера, из-за эпидемии коронавируса в мире началась какая-то "психопатия".
Психопатия началась! Корона... Это какой-то психический дом устроили из планеты! - отмечает Лукашенко на видео.
Вирусолог дня, - комментирует выступление белорусского лидера Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3".
Фото: скриншот Telegram-канал "Пул №3"

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