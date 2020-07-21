"Вирус передаётся мгновенно": Дегтярёв признался в личных потерях из-за COVID-19

Ранее, напомним, вместо Сергея Фургала, ставшего фигурантом громкого уголовного дела о заказных убийствах, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Политик уже прибыл в регион и дал первое интервью. В разговоре с корреспондентом телеканала "Россия", он поднял тему непростой эпидемиологической ситуации в крае, связанной с распространением коронавируса.

"Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию", - отметил назначенец, призвав "всех соблюдать социальную дистанцию". При этом, приветствуя журналистку за несколько минут до этого, он сам же и нарушил свой призыв, пожав собеседнице руку.

При этом он обратил внимание на то, что "вирус очень коварный, он очень контагиозный, передаётся мгновенно". И тут же признался в личных потерях из-за COVID-19.

"И лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек", - заявил Дегтярёв.