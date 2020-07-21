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"Вирус передаётся мгновенно": Дегтярёв признался в личных потерях из-за COVID-19

21 июля 2020, 14:00  •  83 • Политика
Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в регион и уже дал первое интервью, в котором признался в личных потерях, связанных с COVID-19. Политик предупредил, что "вирус очень коварный, он очень контагиозный, передаётся мгновенно".
Ранее, напомним, вместо Сергея Фургала, ставшего фигурантом громкого уголовного дела о заказных убийствах, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Политик уже прибыл в регион и дал первое интервью. В разговоре с корреспондентом телеканала "Россия", он поднял тему непростой эпидемиологической ситуации в крае, связанной с распространением коронавируса.
"Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию", - отметил назначенец, призвав "всех соблюдать социальную дистанцию". При этом, приветствуя журналистку за несколько минут до этого, он сам же и нарушил свой призыв, пожав собеседнице руку.
При этом он обратил внимание на то, что "вирус очень коварный, он очень контагиозный, передаётся мгновенно". И тут же признался в личных потерях из-за COVID-19.
"И лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек", - заявил Дегтярёв.

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