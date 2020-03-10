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"Виновные уже назначены": Соловьёв не питает больших надежд на суд по делу MH17

10 марта 2020, 12:35  •  141 • Политика
Владимир Соловьёв не питает больших надежд на суд в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе. "Виновные уже назначены", - уверен он, имея в виду Россию.
Нидерланды "добьются справедливости" в рамках расследования дела о крушении самолёта Boeing в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам дипломата, Вашингтон полностью поддерживает работу Совместной следственной группы. Он также уверен в том, что голландская судебная система сможет установить истину в рамках процесса, стартующего 9 марта.
На ситуацию отреагировал российский телеведущий Владимир Соловьёв, которого удивил тот факт, что Помпео сразу не возложил вину на Москву, как это любят делать американские политики.
"Кстати, а что там со спутниковыми данными? Хотя зачем? Кому нужна правда в эпоху постправды? Вопросов больше, чем ответов. Но задать их не дадут. Виновные уже назначены", - написал он в Telegram.
Ранее стало известно о том, что представители ССГ планировали нарушить суверенитет России для того, чтобы получить доступ к свидетелям авиакатастрофы. Информацию предоставил портал Bonanza Media.
При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что перед стартом слушаний в Окружном суде Гааги усилились попытки вброса фейков и манипулирования информацией. Подобной активности не препятствует прокуратура Голландии.
Фото: Владимир Соловьев/Telegram

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