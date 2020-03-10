"Виновные уже назначены": Соловьёв не питает больших надежд на суд по делу MH17

Нидерланды "добьются справедливости" в рамках расследования дела о крушении самолёта Boeing в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам дипломата, Вашингтон полностью поддерживает работу Совместной следственной группы. Он также уверен в том, что голландская судебная система сможет установить истину в рамках процесса, стартующего 9 марта.

На ситуацию отреагировал российский телеведущий Владимир Соловьёв, которого удивил тот факт, что Помпео сразу не возложил вину на Москву, как это любят делать американские политики.

"Кстати, а что там со спутниковыми данными? Хотя зачем? Кому нужна правда в эпоху постправды? Вопросов больше, чем ответов. Но задать их не дадут. Виновные уже назначены", - написал он в Telegram.

Ранее стало известно о том, что представители ССГ планировали нарушить суверенитет России для того, чтобы получить доступ к свидетелям авиакатастрофы. Информацию предоставил портал Bonanza Media.

При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что перед стартом слушаний в Окружном суде Гааги усилились попытки вброса фейков и манипулирования информацией. Подобной активности не препятствует прокуратура Голландии.

Фото: Владимир Соловьев/Telegram