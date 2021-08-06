"Виновны русские": СNBC сообщил о сливе миллиона кредиток в Сеть

Американский телеканал CNBC сообщил о сливе в Сеть миллиона номеров кредитных карт. "Виновны русские", - безапелляционно утверждают журналисты.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от фирмы Q6, которая занимается вопросами кибербезопасности. Якобы группа хакеров под названием All World Cards, происходящая из России, разместила в открытом доступе более миллиона номеров кредитных банковских карт.

По информации американского СМИ, "русские хакеры" продают базу своим "коллегам" по киберпреступному миру, чтобы те совершали мошеннические транзакции. Никаких доказательств, что база данных слита в Сеть взломщиками именно из России, не приводится.

Вердикт "виновны русские" то и дело звучит со стороны США. Так, в конце июля в Минюсте США заявили, что хакеры из России якобы участвовали во взломе электронной почты федеральных прокуроров в ряде американских штатов.

До этого на саммите в Женеве Владимир Путин и Джо Байден достигли договорённости, предполагающей совместную работу России и Вашингтона по вопросам кибербезопасности. Русские и американские эксперты уже начали действовать.