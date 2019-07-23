"Виновника" так и не назвали: На украинском заводе случилась утечка радиации

О том, что на крупнейшем предприятии страны, металлургическом заводе "АрселорМиттал Кривой Рог" случилась утечка радиации, сообщили в СБУ. В итоге проверка показала – превышение нормального фона в пять раз обеспечил некий прибор.

При этом о каком конкретно устройстве идет речь, в СБУ предпочли умолчать. Тем временем, пишут "Народные Новости", украинский президент Владимир Зеленский побывал в Кривом Роге и отчитал руководство местных предприятий за то, что те ухудшают экологию в городе.

Против завода возбуждено уголовное дело. На предприятии прошел ряд обысков.