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"Виновен по всем статьям": Бежавшего из Приднестровья экс-президента приговорили к колонии
22 декабря 2018, 03:39 • 43 • В мире
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима. Приговор Евгению Шевчуку, который летом прошлого года тайно покинул страну, был объявлен заочно. Суд признал фигуранта виновным по всем пунктам обвинения.
В Приднестровье вынесли приговор бывшему президенту непризнанной республики. Суд признал Евгения Шевчука виновным по всем инкриминированным ему эпизодам правонарушений.
В результате политик получил заочный приговор в виде 16 лет колонии строгого режима.
Кроме того, передаёт телеканал "Первый Приднестровский", по решению суда Шевчук должен выплатить штраф в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей).
Также бывшего руководителя республики лишили госнаград и права занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения, отмечает "Интерфакс".
Напомним, что летом прошлого года после снятия неприкосновенности Шевчук тайно покинул территорию страны. Сообщалось, что бывший лидер непризнанного государства пересёк реку Днестр и скрылся на территории Молдавии.
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