"Виноваты не манифестанты, а правительство″: Французский журналист о том, что происходит в Париже прямо сейчас

Сейчас сами французы ждут какой-то реакции на все события в Париже. Но Европа не делает никаких заявлений и не вмешивается во внутренние события Франции. А между тем местные жители уверяют, все беды не от протестующих: ″Виноваты не манифестанты, а правительство″.

Директор издательства "Астрэ" журналист Екатерина Гадаль живет во Франции. В беседе с Царьградом Гадаль сообщила, что еще утром на улицах Парижа стояла полнейшая тишина.

″Улица абсолютно пустая, наша обычно оживленная улица, мы живем на углу улицы Риволи, она абсолютно была пустая, людей не было. Потому что в течение как минимум недели людей запугивали. То есть все средства массовой информации писали, что будет ужасное насилие″, - сообщает Гадаль. И тут же добавляет, что Facebook очень активно борется с распространением видео на тему протестов.

″Я пытаюсь, скажем, поставить какие-то видео в интернет – и Facebook блокирует. Сегодня хуже проходят видео по интернету. Явно, что кто-то блокирует, - говорит журналист. - Огромное количество людей с телефонами, а видео показать другим не получается″.

Она также говорит, что, вероятно, явно было распоряжение: чтобы закрыть щитами все магазины, все банки, все витрины. И вроде как везде стоит полиция, которая никого не пропускает. Однако есть странный момент, несмотря на политику Facebook, там все же появляются видео с погромами и насилием. Однако они довольно типичные, и главные действующие лица там - арабы. В то время как манифестанты на улицах сейчас - обычные горожане.

″Хотя мы прекрасно видели на видео, которое кто-то все же пропускает, что на прошлой неделе, если кто-то и ломал эти витрины, то это были явно арабы″, - вспоминает журналист.

Она также говорит, что вообще-то очень много мирно настроенных людей.

Люди начали танцевать, а потом пошли БТР, пошли огромные машины полиции. Хотя эти люди не представляли для государства абсолютно никакой опасности. Не было никакого ни оружия, даже никаких ни палок, ничего. Это просто мирные люди, которые танцевали вальс, которые играли на инструментах.

″И поэтому совершенно мирные люди, мирные абсолютно люди, и на них идут с касками, с газом. И их очень мало. Их восемь тысяч на весь Париж. Население Парижа, даже вот этого внутреннего, 3,5 миллиона. Их 30 тысяч по всей Франции. В самом начале, когда были самые первые выступления, их было 200 с чем-то тысяч. А сейчас люди испугались″, - рассказывает Гадаль.

А еще полицейские себя ведут более чем странно — забирают у людей очки и маски.

″Я понимаю, полиция вас останавливает, отбирает у вас дубинки, я это всё понимаю, чтобы вы ничего не разбили. Но тут-то люди приготовились, чтобы защитить себя от газа, - говорит Гадаль. - Еще такой очень интересный факт, что в некоторых местах, в некоторых провинциях дороги были перегорожены какими-то наемниками. Потому что, когда эти же «желтые жилеты» сказали, ах, вы бедные полицейские, вы вынуждены из-за нас работать сверхурочно, они сказали - да нам все равно, мы не полицейские. И у этих людей была темная форма, и у этих людей не было никаких опознавательных знаков″.

Гадаль также говорит, что когда что-то происходит в России, когда происходят какие-то демонстрации - ″Болотная или что-то такое, там арестовали Сенцова″ - сразу крик из Европы, мол, освободите Сенцова. И та же Франция совершенно спокойно лезет во внутренние дела России.

″Но так почему в России нет никаких заявлений, даже на каком-то высоком журналистском уровне, что какое безобразие, Макрон поливает газом собственных граждан, посмотрите″, - удивляются сами французы.

Сейчас, по словам Гадаль, обычные горожане, граждане Франции ждут реакции на все эти события. Чтобы в какой-то стране на это отреагировали.

″Вот мэрия Парижа вчера разослала такое сообщение, что будут закрыты метро, будут закрыты все музеи, все большие магазины. Транспорта нет никакого, даже велосипеды убрали. А правительство – оно накручивает. На самом деле это не манифестанты до этого довели, а это четкое правительственное задание, четкая акция″, - говорит Гадаль.