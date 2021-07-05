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"Виновата Россия": В Грузии нашли, на кого свалить отмену "радужного" марша

05 июля 2021, 20:40  •  40 • Политика
В Грузии отменили проведение марша сторонников нетрадиционных сексуальных отношений и обвинили в этом Россию. "Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами", - говорится в заявлении.
Марш сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, который должен был состояться в столице Грузии в этот понедельник, был отменён, объявили его организаторы. Виновницей была названа Россия.
Этим утром противники "парада гордости" в Тбилиси вышли на улицы столицы, чтобы показать своё несогласие с проведением данного мероприятия. После этого организаторы шествия любителей нетрадиционных сексуальных отношений решили не проводить своё мероприятие.
Они заявили, что случившееся является объявленной войной против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны. Также они заявили, что к срыву мероприятия причастна Россия.
Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами,
- говорится в заявлении организаторов марша в Facebook.
Напомним, что противники марша разгромили офис организаторов, перекрывали улицы, устраивали потасовки, а также нападали на освещавших мероприятие журналистов. Пострадали не менее 15 работников СМИ. МВД Грузии начало расследование по фактам беспорядков.

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