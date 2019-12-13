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"Виновата не только бедность": Эксперт дал рецепт, как России через 11 лет не угодить в демографическую яму
13 декабря 2019, 21:24 • 65 • Политика
Естественная убыль граждан России станет рекордной за 11 лет, говорится в отчётах Росстата. "Убыль населения продиктована не просто бедностью, а сложностью положения современных российских семей. Но это проблема вполне решаема", - считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, сообщают СМИ со ссылкой на подсчёты Росстата. Эти данные для Царьграда прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, на самом деле существует разрыв между экономической потребностью в трудовом населении и реальной убылью граждан России. В реальности находящееся на территории России число работающих людей - оно так ощутимо не уменьшилось, утверждает эксперт. Более того, страна постоянно испытывает приток иностранцев. И только отказ от их легализации и социализации обеспечивает убыль населения, добавляет он.
Также, по его словам, важную роль в воспроизводстве граждан играют жилищные условия. Согласно опросам, 40% жителей России хотели бы улучшить жилищные условия.
А трёхкомнатных квартир нет, потому что нет денег. Как в старину, срубить избу для молодожёнов - это сейчас невозможно. И следовательно, с браком тоже не торопятся, продолжает мысль Колташов.
При этом эта проблема вполне решаемая, уверен Колташов. Он считает, что нужна политика, которая улучшит жилищные условия граждан России, обеспечит большую заработную плату и уменьшит налоговое давление на них.
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