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"Виновата не только бедность": Эксперт дал рецепт, как России через 11 лет не угодить в демографическую яму

13 декабря 2019, 21:24  •  65 • Политика
Естественная убыль граждан России станет рекордной за 11 лет, говорится в отчётах Росстата. "Убыль населения продиктована не просто бедностью, а сложностью положения современных российских семей. Но это проблема вполне решаема", - считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, сообщают СМИ со ссылкой на подсчёты Росстата. Эти данные для Царьграда прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, на самом деле существует разрыв между экономической потребностью в трудовом населении и реальной убылью граждан России. В реальности находящееся на территории России число работающих людей - оно так ощутимо не уменьшилось, утверждает эксперт. Более того, страна постоянно испытывает приток иностранцев. И только отказ от их легализации и социализации обеспечивает убыль населения, добавляет он.
"Сама по себе убыль логична... Российские граждане стремятся к воспроизводству отнюдь не чернорабочих. Люди предпочитают иметь одного ребёнка, но так, чтобы этот ребёнок занял место какое-то в жизни приличное", - сказал Василий Колташов в интервью Царьграду.
Также, по его словам, важную роль в воспроизводстве граждан играют жилищные условия. Согласно опросам, 40% жителей России хотели бы улучшить жилищные условия.
"Это квартира, в которой есть комната у каждого ребёнка. Вот вам и ограничение рождаемости. Если бы у людей у всех были бы трёхкомнатные квартиры, то у них было бы по двое детей. Или они заводили бы этих двоих детей гораздо быстрее. Но, поскольку люди живут в однокомнатных, двухкомнатных квартирах, воспроизводство остаётся очень ограниченным", - поясняет эксперт.
А трёхкомнатных квартир нет, потому что нет денег. Как в старину, срубить избу для молодожёнов - это сейчас невозможно. И следовательно, с браком тоже не торопятся, продолжает мысль Колташов.
"Вот вам и убыль населения. Она продиктована не просто, как у нас многие говорят, бедностью: вот люди бедные, и поэтому детей нет. Она продиктована как бы всей сложностью положения современных российских семей", - указывает эксперт.
При этом эта проблема вполне решаемая, уверен Колташов. Он считает, что нужна политика, которая улучшит жилищные условия граждан России, обеспечит большую заработную плату и уменьшит налоговое давление на них.

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