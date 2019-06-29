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"Виновата мафия, которая здесь вместо Путина": В Риме случился дурно пахнущий кризис
29 июня 2019, 06:24 • 80 • В мире
В итальянском Риме случился дурно пахнущий мусорный кризис: с улиц перестали убирать отбросы, отчего горожане буквально задыхаются от миазмов. "Виновата мафия, которая здесь вместо Путина - виновата во всем", - написала русская журналистка, живущая в итальянской столице.
О критическом санитарном состоянии римских улиц сообщил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале, сославшись на писателя Сергея Минаева. Тот рассказал: "В Риме ад с уборкой мусора. Горожане гонят на мэра, мэр на мафию. В центре кучи мусора". Ну а поскольку сейчас в Италии стоит ужасная жара, то отбросы разлагаются с утроенной силой и отвратительно пахнут…
"Представляю, что в Москве бы началось, если б ситуация с мусором, не дай Бог, хотя бы на 10 % напоминала римскую", - отмечает Соловьев, поздравляя столицу Италии "с терпеливыми гражданами".
Информацию о претензиях в сторону местной мэрии подтвердила в своем фейсбуке журналистка Ксения Соколова. Она добавила, что власти уже запретили горожанам выпускать из дома детишек – поскольку завалы мусора опасны для здоровья.
"Местная мэр, которую все во всем обвиняют, заявила, что виновата мафия, которая здесь вместо Путина - виновата во всем. Возможно, это и правда так. Во всяком случае, так несколько лет назад было в Неаполе, который был завален мусором по третий этаж, и это дело никто не убирал больше месяца, так что пришлось звать армию", - вспомнила Соколова.
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