Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специаль...
Главная / В мире

"Виновата чесночная пицца": Продавец лишился чувств, когда с ним заговорил принц Чарльз

11 июля 2020, 09:00  •  16 • В мире
Продавец лишился чувств, когда с ним заговорил принц Чарльз. Это произошло в британском Бристоле. Члены королевской семьи хотели сказать сотрудникам супермаркетов спасибо за работу в период распространения коронавирусной инфекции. Однако встреча пошла не по плану. "Виновата чесночная пицца, которую только что съел Чарльз", - пошутил один из интернет-пользователей.
Визит принца Чарльза и герцогини Корнуольской в распределительный пункт британской торговой сети продуктовых магазинов Asda буквально лишил чувств одного из работников, передаёт местный канал Sky News.
Этот инцидент имел место в Бристоле и был запечатлён на видео. Члены королевской семьи решили сказать спасибо сотрудникам супермаркетов за работу в период распространения коронавирусной инфекции.
Тем не менее встреча пошла не по плану. Один из продавцов вдруг почувствовал себя плохо и рухнул в обморок, когда с ним заговорил принц Чарльз.
Притом поначалу мужчина даже что-то ответил знаменитому гостю и пытался включиться в беседу, но в дальнейшем тело перестало его слушаться, и он просто упал на землю.
Скорее всего, виновата чесночная пицца, которую только что съел Чарльз, - пошутил один из интернет-пользователей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
10 июля 2020, 20:00
Челюсть отпала: В США нашли 15-этажный бункер времён холодной войны с сауной и кинотеатром
11 июля 2020, 00:00
Топ-менеджер хвастал перед коллегами формулой "Новичка", но после внезапно исчез
10 июля 2020, 20:00
Армейский грузовик США снёс польскую фуру в ров, ранены двое военных
10 июля 2020, 20:00
Шеф Пентагона одним словом опроверг вброс о "проплаченных Россией" убийствах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 23:25
Российский солдат, покончивший с собой в Гюмри, оставил предсмертное письмо
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.