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"Виновата чесночная пицца": Продавец лишился чувств, когда с ним заговорил принц Чарльз
11 июля 2020, 09:00 • 16 • В мире
Продавец лишился чувств, когда с ним заговорил принц Чарльз. Это произошло в британском Бристоле. Члены королевской семьи хотели сказать сотрудникам супермаркетов спасибо за работу в период распространения коронавирусной инфекции. Однако встреча пошла не по плану. "Виновата чесночная пицца, которую только что съел Чарльз", - пошутил один из интернет-пользователей.
Визит принца Чарльза и герцогини Корнуольской в распределительный пункт британской торговой сети продуктовых магазинов Asda буквально лишил чувств одного из работников, передаёт местный канал Sky News.
Этот инцидент имел место в Бристоле и был запечатлён на видео. Члены королевской семьи решили сказать спасибо сотрудникам супермаркетов за работу в период распространения коронавирусной инфекции.
Тем не менее встреча пошла не по плану. Один из продавцов вдруг почувствовал себя плохо и рухнул в обморок, когда с ним заговорил принц Чарльз.
Притом поначалу мужчина даже что-то ответил знаменитому гостю и пытался включиться в беседу, но в дальнейшем тело перестало его слушаться, и он просто упал на землю.
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