"Виновата чесночная пицца": Продавец лишился чувств, когда с ним заговорил принц Чарльз

Визит принца Чарльза и герцогини Корнуольской в распределительный пункт британской торговой сети продуктовых магазинов Asda буквально лишил чувств одного из работников, передаёт местный канал Sky News.

Этот инцидент имел место в Бристоле и был запечатлён на видео. Члены королевской семьи решили сказать спасибо сотрудникам супермаркетов за работу в период распространения коронавирусной инфекции.

Тем не менее встреча пошла не по плану. Один из продавцов вдруг почувствовал себя плохо и рухнул в обморок, когда с ним заговорил принц Чарльз.

Притом поначалу мужчина даже что-то ответил знаменитому гостю и пытался включиться в беседу, но в дальнейшем тело перестало его слушаться, и он просто упал на землю.