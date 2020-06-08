"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17

Появились новые показания, которые свидетельствуют о присутствии военных самолётов в районе крушения MH17. Бородай отметил, что все доказательства, так или иначе указывающие на Украину, следственная группа в Нидерландах будет игнорировать, поскольку расследование произошедшей в 2014 году авиакатастрофы с самого начала было глубоко ангажированным.

Глава "Союза добровольцев Донбасса" подчеркнул, что главное для следователей - не установить истину, а любым способом обвинить Россию. Это политически необходимо Украине и поддерживающему её Западу.

Тем более что вина Украины в значительной степени уже доказана, потому что она не закрыла воздушное пространство над той территорией, где идут бои с применением авиации. Это вина очевидная, - пояснил Бородай.

Он добавил, что западные страны не могут себе позволить обвинить Украину, ведь они столько лет её поддерживали. Поэтому весь процесс "расследования" сводится к тому, чтобы "накопать любым образом" обвинения против России.

Напомним, что самолёт малайзийских авиалиний "Боинг-777" разбился на территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все, кто находился на борту, погибли. Международная группа следователей пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", однако кто именно совершил выстрел и по чьему приказу - до сих пор неизвестно. Примечательно, что некоторые независимые эксперты опровергают версию с "Буком", указывая на необычный разброс обломков, свидетельствующий о взрыве изнутри самолёта.