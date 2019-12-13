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"Вина Кремля доказана только в "убийстве" Бабченко": Соцсети о задержании на Украине убийц Шеремета
13 декабря 2019, 01:54 • 102 • Политика
Глава МВД Украины Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Одним из них оказался участник карательной операции ВСУ в Донбассе. "Получается, что из всех громких убийств на Украине, в которых обвиняли Кремль, его вина безусловно доказана только в одном случае - в "убийстве" Аркадия Бабченко", - комментируют новость в соцсетях.
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в Facebook глава МВД Арсен Аваков. Согласно предварительным данным, одним из фигурантов стал участник карательной операции ВСУ в Донбассе.
В соцсетях напомнили, как сразу после убийства журналиста советник главы МВД Антон Геращенко обвинил в преступлении Кремль. Также было с застреленным в Киеве беглым российским депутатом Денисом Вороненковым, однако позднее выяснилось, что его убил участник боёв в Донбассе на стороне ВСУ.
Напомним, что журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева взрывом бомбы, заложенной под автомобиль его жены. Несмотря на огромное количество видеоматериалов, в том числе с закладывавшими бомбу преступниками, найти виновных не могли порядка 3 лет.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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