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"Викинги у них там больше не водятся": Милонов ответил на опасения Норвегии по поводу войны в Европе

09 января 2019, 23:39  •  38 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о том, что из-за действий в Европе может начаться новая война. "С Норвегией никто воевать не собирается. Викинги у них там больше не водятся", - отметил он.
Выступая в Военном обществе, глава МО Норвегии объявил, что война в Европе перестала быть чем-то немыслимым из-за конфронтационных действий России. В свою очередь Милонов напомнил, что война в Европе сейчас и так уже идёт.
Она идёт на Украине, и развязала её там никак не Россия. Это сделали США и Великобритания, и продолжаться она будет до тех пор, пока ЕС слепо выполняет указания Вашингтона.
Более того, можно сказать, что война в Европе идёт с 1999 года. Именно тогда самолеты НАТО начали бомбить Белград, что привело к распаду Югославии.
"Война в Европе уже идёт. Но Норвегии это не касается. С Норвегией никто воевать не собирается. Викинги у них там больше не водятся. России вообще не нужно воевать с Норвегией. Она находится на севере, ей угрожают только тролли и эльфы", - заявил Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

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