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"Видите, ситуация непростая": Путин отказался отпускать правительство на Новый год
24 декабря 2020, 18:50 • 58 • Политика
Президент РФ Владимир Путин отказался полностью отпускать правительство на Новый год. Чиновники смогут отметить праздник с родными, но они всегда должны быть у телефона. Российский лидер попросил членов кабмина отнестись с пониманием: "Видите, ситуация непростая".
Выступая на совещании с членами правительства, Путин призвал чиновников оставаться на связи во время новогодних праздников.
Глава государства также обратил внимание, что у высокопоставленных лиц иногда в принципе нет свободного времени. В качестве примера он привёл премьер-министра Михаила Мишустина, с которым президент как-то обсуждал вопросы, когда было уже за полночь.
Путин также подчеркнул, что Россия столкнулась с вызовом колоссальной сложности, поэтому правительству пришлось работать в экстраординарных условиях. Однако такой режим работы как раз показывает, кто на что в действительности способен.
Ранее сообщалось, что российские власти не собираются вводить локдаун из-за эпидемии коронавируса, однако эксперты опасаются, что в январе некоторые регионы всё же закроются.
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