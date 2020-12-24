"Видите, ситуация непростая": Путин отказался отпускать правительство на Новый год

Выступая на совещании с членами правительства, Путин призвал чиновников оставаться на связи во время новогодних праздников.

Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация, видите, непростая. Поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось, - отметил президент.

Глава государства также обратил внимание, что у высокопоставленных лиц иногда в принципе нет свободного времени. В качестве примера он привёл премьер-министра Михаила Мишустина, с которым президент как-то обсуждал вопросы, когда было уже за полночь.

Путин также подчеркнул, что Россия столкнулась с вызовом колоссальной сложности, поэтому правительству пришлось работать в экстраординарных условиях. Однако такой режим работы как раз показывает, кто на что в действительности способен.

Ранее сообщалось, что российские власти не собираются вводить локдаун из-за эпидемии коронавируса, однако эксперты опасаются, что в январе некоторые регионы всё же закроются.