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"Видите, с каким позором": Лавров ответил на злободневный вопрос о США и Чехии

17 мая 2021, 16:50  •  160 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, чем продиктован выбор "недружественных стран".
Не так давно МИД России создал список "недружественных стран", куда вошли США и Чехия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил это тем, что страны предъявляют множество бездоказательных обвинений нашей стране, делая её виноватой "во всех смертных грехах".
"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, выдвигают какие-то всё новые и новые версии", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Чехии нужно сначала самой разобраться в инциденте, закончить следствие, прежде чем высылать русских дипломатов. Лавров считает, что расследование едва ли закончится "каким-то конкретным результатом".
А США попали в список из-за ареста "нашей дипнедвижимости, отказа в допуске", регулярных высылок русских дипломатов.

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