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"Видишь, лезут?": Украинская снайперша стала "героем" в Британии после расстрела людей в Донбассе
04 февраля 2022, 21:55 • 111 • Политика
Украинская снайперша Елена Билозёрская стала настоящим героем в Великобритании после того, как расстреляла трёх человек в Донбассе. Западные СМИ обнародовали видеозапись преступления: "Видишь, лезут?"
Британский таблоид Sun поместил видео, где показано, как "герой-снайпер" Елена Билозёрская отстреливает жителей Донбасса. На кадрах видно, как женщина следит за перемещениями каких-то людей, которые пытаются выбраться из окопа и сменить позицию.
- произносит по-русски женский голос за кадром, вероятнее всего, обращаясь к напарнику-наводчику.
Когда прицел наводится на фигуру человека, экран на секунду гаснет, что, очевидно, означает выстрел.
Корреспонденты Sun остались в восторге от убийства жителей Донбасса. Они сразу объявили женщину героем, даже не разобравшись, кто стал её жертвами - военные или гражданские.
- сообщает таблоид.
Всего за время ролика Билозёрская убила трёх человек.
Скриншот:Telegram/Пул N3
Отметим, что применение как артиллерийского, так и стрелкового оружия в Донбассе запрещено. Это является нарушением Минских соглашений и заключённого между Киевом и республиками Донбасса перемирия. Появление видеозаписи, фиксирующей расстрел людей украинским снайпером, является ещё одним доказательством того, что Украина делает всё, чтобы подорвать мирный процесс.
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