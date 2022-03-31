"Видимо, передумали": Скабеева простым примером показала, почему нельзя верить Украине

Киев решил не привлекать к ответственности украинских военных, которые пытали русских солдат. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева.

По соцсетям распространилось видео, запечатлевшее, как боевики ВСУ издеваются над пленными русскими солдатами. Украина пообещала принять жёсткие меры в отношении тех, кто совершил преступление. Но потом отказалась от своих слов.

Видимо, передумали,

- написала Скабеева в своём телеграм-канале.

Теперь уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова утверждает, что факт преступления не нашёл подтверждение. И обвиняет Россию в том, что она якобы "манипулирует общественным мнением".

Эта ситуация, когда Украина сначала пообещала привлечь к ответственности виновных, а затем отказалась от своих слов, является демонстративным примером, почему Киеву нельзя верить. Уже не в первый раз Украина отказывается от своих обязательств.