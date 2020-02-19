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"Видимо, мы много чего не знаем": Закрытие границы с Китаем вызвало беспокойство в Рунете
19 февраля 2020, 02:09 • 62 • Политика
Россия временно запретила въезд гражданам Китая. В Рунете заподозрили что-то неладное. "Видимо, мы не знаем существенно больше, чем можем предположить", - пишут пользователи.
Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в нашу страну с целью осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Анонс вызвал обеспокоенность пользователей соцсетей.
Отмечается, что никаких значимых новостей и заметных изменений статистики, связанных с распространением коронавируса, не было. Поэтому решение закрыть границу с Китаем многим показалось весьма неожиданным.
Решение о запрете на въезд вступает в силу 20 февраля с 00 часов 00 минут. При этом стоит отметить, что ограничение не должно коснуться транзитных пассажиров.
Напомним, вспышка заболевания, вызываемого ранее неизвестным коронавирусом, произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Болезнь быстро распространилась по КНР, а затем инфекция начала проникать в другие страны. Недавно был зарегистрирован первый заболевший в Африке.
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