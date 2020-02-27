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"Видео дня": депутаты Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с чирлидершами
27 февраля 2020, 21:24 • 26 • Политика
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с девушками из группы поддержки - чирлидершами. Как пишет RT, в Сети ролик расходится как "видео дня".
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как чиновники активно делают зарядку под танцевальную музыку. Движения им показывают чирлидерши, а депутаты разминают руки и плечевые суставы.
Принял участие в физкультминутке и глава региона Александр Дрозденко.
Как пишет Telegram-канал RT, в Сети запись расходится как видео дня. Однако сами депутаты удивлены такому вниманию - как оказалось, они нередко начинают заседания с зарядки.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по снижению риска инсультов. По словам специалистов, полчаса упражнений с умеренной нагрузкой пять раз в неделю уменьшает вероятность инсульта на 25 процентов.
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