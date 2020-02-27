"Видео дня": депутаты Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с чирлидершами

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как чиновники активно делают зарядку под танцевальную музыку. Движения им показывают чирлидерши, а депутаты разминают руки и плечевые суставы.

Принял участие в физкультминутке и глава региона Александр Дрозденко.

Как пишет Telegram-канал RT, в Сети запись расходится как видео дня. Однако сами депутаты удивлены такому вниманию - как оказалось, они нередко начинают заседания с зарядки.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по снижению риска инсультов. По словам специалистов, полчаса упражнений с умеренной нагрузкой пять раз в неделю уменьшает вероятность инсульта на 25 процентов.