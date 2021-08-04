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"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
04 августа 2021, 07:30 • 164 • Политика
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал причину провальной политики страны. По его словам, была допущена "страшная ошибка", которая привела к таким последствиям и продолжает губить страну. "В того же Зеленского вглядитесь", - предложил он.
В эфире телеканала NewsOne Азаров резко раскритиковал нынешние власти Украины. В частности, он усомнился в их интеллектуальных данных.
"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти, - сказал он, - В того же Зеленского вглядитесь".
По словам Азарова, если послушать Зеленского "хотя бы две минуты непредвзято", то становится очевидным, что "это страшная ошибка для Украины". Он также добавил, что и люди в системе правосудия страны не отмечены признаками интеллекта.
"Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия", - сказал он, отметив, что всё же от таких людей хотелось бы "какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности".
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