"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал причину провальной политики страны. По его словам, была допущена "страшная ошибка", которая привела к таким последствиям и продолжает губить страну. "В того же Зеленского вглядитесь", - предложил он.

В эфире телеканала NewsOne Азаров резко раскритиковал нынешние власти Украины. В частности, он усомнился в их интеллектуальных данных.

"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти, - сказал он, - В того же Зеленского вглядитесь".

По словам Азарова, если послушать Зеленского "хотя бы две минуты непредвзято", то становится очевидным, что "это страшная ошибка для Украины". Он также добавил, что и люди в системе правосудия страны не отмечены признаками интеллекта.

"Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия", - сказал он, отметив, что всё же от таких людей хотелось бы "какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности".