"Вежливых людей" разглядели в США: "Трамп не зря звонил Путину"

"На улицах США появились вооружённые люди без опознавательных знаков. Американцы предполагают, что это бойцы ЧВК. И тегят Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater USA, ныне именуемой Academi", - об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента газеты "Комсомольская правда" Александра Коца.

Фотографии силовиков без опознавательных знаков действительно вызвали широкое обсуждение в социальных сетях. Некоторые иронично разглядели за ними "вагнеровцев".

"Да нет же! Очевидно, что это "вагнеровцы" прилетели. Ждите в новостях на "Эхо Москвы", - не удержался от сарказма автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!" в ответ на сообщение военкора.

Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

Журналистка Юлия Витязева подметила, что некоторые тут же вспомнили про "вежливых людей в Крыму". И даже пришли к выводу, что, мол, президент США Дональд Трамп не зря звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

"В Вашингтоне госучреждения охраняют силовики без опознавательных знаков. В комментах тут же вспомнили вежливых людей в Крыму и сделали выводы, что Трамп не зря звонил Путину", - пишет Витязева.

Фото: скриншот twitter/Vityzeva

Напомним, президенты России и США действительно провели телефонный разговор 1 июня. Однако темы беспорядков в Соединённых Штатах вообще не касались. Это на следующий день после переговоров двух лидеров подтвердил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля обратил внимание на то, что ситуация, которая сейчас сложилась в Америке, к сфере двусторонних отношений Москвы и Вашингтона не относится.

Так что всяческие высказывания интернет-пользователей из серии "Трамп не зря звонил Путину" - не более чем очередная русофобская инсинуация.