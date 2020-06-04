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"Вежливых людей" разглядели в США: "Трамп не зря звонил Путину"

04 июня 2020, 13:55  •  88 • Политика
Журналистка Юлия Витязева подметила, что в комментариях в социальных сетях под фото силовиков без опознавательных знаков в США некоторые вспомнили "вежливых людей в Крыму". И тут же сделали вывод, что, мол, "Трамп не зря звонил Путину".
"На улицах США появились вооружённые люди без опознавательных знаков. Американцы предполагают, что это бойцы ЧВК. И тегят Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater USA, ныне именуемой Academi", - об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента газеты "Комсомольская правда" Александра Коца.
Фотографии силовиков без опознавательных знаков действительно вызвали широкое обсуждение в социальных сетях. Некоторые иронично разглядели за ними "вагнеровцев".
"Да нет же! Очевидно, что это "вагнеровцы" прилетели. Ждите в новостях на "Эхо Москвы", - не удержался от сарказма автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!" в ответ на сообщение военкора.
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"
Журналистка Юлия Витязева подметила, что некоторые тут же вспомнили про "вежливых людей в Крыму". И даже пришли к выводу, что, мол, президент США Дональд Трамп не зря звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.
"В Вашингтоне госучреждения охраняют силовики без опознавательных знаков. В комментах тут же вспомнили вежливых людей в Крыму и сделали выводы, что Трамп не зря звонил Путину", - пишет Витязева.
Фото: скриншот twitter/Vityzeva
Напомним, президенты России и США действительно провели телефонный разговор 1 июня. Однако темы беспорядков в Соединённых Штатах вообще не касались. Это на следующий день после переговоров двух лидеров подтвердил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля обратил внимание на то, что ситуация, которая сейчас сложилась в Америке, к сфере двусторонних отношений Москвы и Вашингтона не относится.
Так что всяческие высказывания интернет-пользователей из серии "Трамп не зря звонил Путину" - не более чем очередная русофобская инсинуация.

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