"Вежливые люди" в военной форме заставили паниковать американцев и журналистов

В США народ уже начал привыкать ко многому. 2020 год принёс не только пандемию коронавируса, но и массовые протесты, разрушенные и разграбленные магазины, убийства сотрудников полиции, уличные беспорядки. И вот в Вашингтоне и некоторых других больших городах США появились военные в форме без опознавательных знаков. Это заставило паниковать рядовых американцев и журналистов.

Представители СМИ сразу же выдвинули версию о том, что эти люди - сотрудники частных военных компаний. В прессе появилось сравнение с крымскими событиями 2014 года, когда на полуострове тоже люди видели "зелёных человечков". Ассоциация с "зелёными человечками" появилась и у многих граждан Соединённых Штатов, о чём они стали активно сообщать в соцсетях. Выяснилось, что эти "вежливые люди" и раньше были замечены в США, но в американской столице их появление стало неожиданностью.

"Зелёные человечки Трампа", - произнёс бывший руководитель Управления правительственной этики Штатов (при президенте Бараке Обаме) Уолтер Шауб.

Некоторые демократы поспешили обвинить во всём Кремль. Якобы Трамп "научился" у России, как бороться с политическими противниками.

Однако выяснилось, что "вежливых людей", заставивших паниковать жителей США, направил на улицы крупных городов министр юстиции. Он распорядился взять под контроль наиболее горячие точки в мегаполисах. "Зелёные человечки" - сотрудники спецподразделений Федерального бюро тюрем. Американские законы разрешают им носить форму без знаков различия. Взволнованные демократы намерены поставить вопрос об отмене этого права на очередном заседании конгресса.