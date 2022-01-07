Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
Главная / Политика

"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?

07 января 2022, 19:20  •  439 • Политика
Генерал-полковник, глава ВДВ Андрей Сердюков назначен командующим контингентом Вооружённых сил России, который отправлен в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Кто такой Андрей Сердюков, почему назначен, чем известен и каковы задачи русских военных в республике?

Из Крыма – через Сирию – в Казахстан

7 января представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане назначен глава ВДВ Андрей Сердюков. Выбор кандидатуры этого офицера представляется и разумным, и логичным. Сейчас в Казахстане находятся подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, то есть речь идёт как раз о прямых подчинённых Андрея Сердюкова.
Но интересно также и другое. Сердюков, по данным источников "Известий", руководил операцией в Крыму весной 2014 года. Той самой операцией, в ходе которой не было ни одного выстрела, не пострадал никто из числа военнослужащих или гражданских, не было погромов объектов инфраструктуры и административных зданий, хотя украинские националисты во всеуслышание заявляли, что придут на полуостров и жестоко покарают всех несогласных с киевским майданом. Крымская весна с точки зрения действий "вежливых людей" не только обеспечила защиту населения, но и фактически предвосхитила дальнейшее возвращение Крыма в родную гавань – в Россию.
Если учесть, что перед миротворцами в Казахстане сейчас также стоит задача защиты населения и ключевых объектов, то, опять же, назначение офицера высокого ранга с таким опытом выглядит более чем логичным. Но присмотримся ближе как к фигуре самого Андрея Сердюкова, так и к задачам наших десантников в Казахстане.

От ростовского парня до академии Генштаба

Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в посёлке Углегорский Ростовской области. В возрасте 21 года, в 1983 году, выпустился из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Первая ступень в военной службе – командир разведывательного взвода 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Следующим этапом в карьере Сердюкова стала военная академия имени Фрунзе, а затем – Военная академия Генштаба, то есть самый высокий уровень военного образования в нашей стране и, вероятно, в Евразии вообще. Особенно следует отметить, что Сердюков не миновал ни одной ступени, пройдя весь путь от командира взвода до генерал-полковника, что может говорить о правильном формировании командирских качеств.
С 1993 года Сердюков – заместитель и командир парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, а также – командир отдельной мотострелковой бригады и соединения ВДВ.

Реальный боевой опыт

Далее Сердюкову предстоял реальный боевой опыт. Он принял участие в боевых действиях на Кавказе, в миротворческой операции в Косове. Один из наиболее громких эпизодов в работе русских миротворцев был тогда связан с решительным марш-броском в Косове и захватом десантниками аэродрома Слатина в Приштине. В День России 12 июня 1999 года вполне могла начаться третья мировая война. Но она не случилась благодаря 200 русским десантникам, которые фактически сорвали военную операцию НАТО и малыми силами обеспечили стратегическое преимущество России.
В 2014 году Андрей Сердюков, вероятно, командовал операцией в Крыму. Информация об этом не только есть в СМИ со слов осведомлённых источников, но и подтверждается украинской стороной (в той степени, в которой возможно принимать её заявления на веру). Так, например, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не без опасений заявил в сообщении для своей пресс-службы:
Командование всей группировкой оккупационных российских войск осуществляет генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич, начальник штаба, первый заместитель командующего Южным военным округом (документы прикрытия на фамилию Седов).

Командующий ВДВ с огромным опытом

Если всё так или отчасти так, то это говорит о колоссальном опыте, полученном командующим в Крыму. Ведь весной 2014 года полуостровом хотели овладеть не только украинские силы и входящие в них каратели-националисты, но и силы НАТО – подспудно, через предателей, агентов влияния, провокаторов. Но миссия "вежливых людей" увенчалась успехом. Без выстрелов, крови, погромов или открытых боестолкновений.
В 2016 году Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками, стал заместителем командующего войсками Южного военного округа. С апреля по сентябрь 2019 года командовал группировкой войск вооружённых сил России в Сирии. Опять же, которое уже по счёту участие в реальных, а не учебных боевых действиях.
В 2020 году удостоен звания Героя России. Также имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Почёта и ряд других.
В 2016 году Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками. Фото: MOD Russia / Globallookpress

"Вежливая" помощь Казахстану

И вот теперь Андрей Сердюков – командующий силами ОДКБ в Казахстане. Назначение Сердюкова командующим совпало по времени со взятием под полный контроль аэропорта Алма-Аты.
Обеспечивается безопасность расположенного в городе генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка,
– заявил представитель Минобороны России Конашенков.
Что касается задач контингента ОДКБ в Казахстане, то они максимально чётко сформулированы в полном тексте сообщения секретариата ОДКБ о направлении миротворцев:
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении её в правовое поле.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Ситуация, разумеется, не выглядит так же, как в Крыму весной 2014 года. Однако многие СМИ сообщили, что на центральных улицах Алма-Аты замечены снайперы с неустановленным оружием. Разумеется, есть и мародёры, и провокаторы, и просто бандиты. Именно с прибытием контингента ОДКБ в Казахстан, как отмечают политологи и журналисты, ситуация стала успокаиваться.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором объявил о восстановлении в Казахстане конституционного порядка. В ряде регионов вновь начнёт работать интернет, однако в целом в стране сохраняется наивысший уровень террористической опасности.

Что с того?

СМИ называют Андрея Сердюкова военным с аналитическим складом ума. Однако нет сомнений, что в таких сложных операциях большой вес имеет и опыт. А его – не занимать. Можно провести много параллелей с Косовом или Украиной. Ведь и там, и там миротворцам предстояло действовать в условиях серьёзного провокационного давления противника. Миротворцы должны были защищать население и объекты, а не вступать в боестолкновения. Была поставлена и выполнена сложнейшая из возможных в наше время боевых задач: избегать насилия любой ценой, но при этом восстановить порядок.
Сам факт назначения Сердюкова – это своего рода лишнее подтверждение того, что ситуацию в Казахстане могут раскачивать враждебные зарубежные силы. Вот и решено было позвать одного из самых опытных специалистов по противодействию "оранжевым" провокациям. Это должно принести реальную пользу – прежде всего самому Казахстану.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



439
Источник
Похожие новости
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
07 января 2022, 13:30
"Отслеживается каждый рейс, но…": Главный вопрос, который волнует Казахстан
07 января 2022, 11:45
России бросают вызов. Сценарий гибридной войны расписан по шагам
07 января 2022, 13:30
Захарова "столкнула лбами" Тихановскую и Харрис
07 января 2022, 00:05
Развёртывание сил ОДКБ насторожило Белый дом
07 января 2022, 13:30
Пикетчики в Бишкеке нашли "вину" России: "Агрессор!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2022, 01:35
«Запасы не кончатся никогда»
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
01 января 2022, 18:40
"Домой вернутся лишь единицы": Sohu смоделировало воздушный бой России и США
05 января 2022, 02:35
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
05 января 2022, 13:40
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.