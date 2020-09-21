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"Везде поспел, кроме "Новичка": Адвокат раскрыл подноготную извинившегося перед Навальным учёного
21 сентября 2020, 07:40 • 171 • Политика
Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным. "Пострел везде поспел. Вот только в группе разработчиков "Новичка" он не был. Такая вот Ахеджакова от науки", - рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков "Новичка", извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский.
Он указал, что на извиняющемся перед Навальным за "участие в преступном бизнесе" Мирзаянове "негде клейма ставить". Он привлекался за разглашение гостайны, с 1995 года живёт в США, с 2008 года возглавляет "правительство Татарстана в изгнании", а в 2010 был одним из тех, кто подписал письмо "Путин уходи".
Он ссылается на слова одного из главных разработчиков "Новичка" Леонида Ринка, который сразу после "извинений" Мирзаянова указал, что тот был лишь хроматографистом и прямого отношения к "Новичку" не имеет. Также адвокат ссылается на знаменитое извинение актрисы Лии Ахеджаковой перед украинцами, которое впоследствии стало мемом.
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