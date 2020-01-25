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"Везде грязь и тарарам, наболело": Малофеев расшифровал предложение Путина собраться основателям ООН

25 января 2020, 00:24  •  174 • Политика
В эфире программы "Время покажет" заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о встрече стран - основателей ООН. По словам Малофеева, разговоры о пересмотре итогов Второй мировой войны, в которые вмешиваются уже и Польша, и Украина, привели к тому, что уже "наболело", поэтому Путин и выступил с предложением "собраться взрослым, поскольку дети расшалились".
В эфире программы "Время покажет" гость студии, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, высказал свою точку зрения по поводу предложения президента страны Владимира Путина провести совместную встречу стран - основательниц ООН.
"Когда уже все и всякие пересматривают итоги Второй мировой войны, хотелось бы, конечно, чтобы те люди, которые действительно выиграли эту войну, между собой наконец поговорили. Особенно... Франция - отдельный вопрос. Китайцы тоже в другой части мира участвовали. В любом случае Россия точно участвовала. И Россия говорит: "Я бы хотела обсудить вот эти итоги, как в 45-м году "Большая тройка" в Ливадийском дворце обсуждала, с теми людьми, с которыми мы действительно договаривались. А это всё кто?" - комментирует Малофеев.
Он указал на поляков, которые почему-то хотят пересмотреть итоги, украинцев, которые говорят о желании декоммунизации, и на массу других прибалтов, у которых, оказывается, тоже есть мнение по поводу итогов.
"Так давайте, действительно, соберёмся с теми, кто является отцами-основателями этого мирового порядка, и с ними обсудим. Вот это то, что Путин предложил, это называется "наболело". Вот в тот момент, когда у него наболело, он уже решил обсудить, действительно, со взрослыми то, что происходит в доме. Уже слишком расшалились дети, уже слишком громкая музыка, уже невозможно, везде грязь и тарарам. Поэтому я думаю, что вот это предложение и является ответом. Потому что мы первый раз увидим в таком составе глав государств за десятилетия. И было бы очень интересно, о чём действительно поговорят сверхдержавы", - констатировал Малофеев.
При этом, заметил замглавы ВРНС, Россия для начала должна понять, что мир, в котором мы живём, - это цивилизация, во главе которой находится главное русофобское государство - Америка в данный момент, и Запад.
"И вот только тогда, когда мы сами поймём, что мы самостоятельная цивилизация, вот тогда и Украина, и Польша захотят быть русофилами. Захотят быть так, как во времена Российской Империи, когда был расцвет культуры Польши, когда творил Шопен. Тогда полякам было хорошо внутри Российской Империи. И не надо говорить про восстание. Потому что большинство из них служили чиновниками, воевали за Российскую Империю. И тогда мы были самостоятельной цивилизацией", - напомнил Малофеев.

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