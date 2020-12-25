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"Ветер меняется…": Россия расширит границы? Рожин увидел только два пути для Донбасса
25 декабря 2020, 19:35 • 124 • Политика
Борис Рожин увидел только два пути для Донбасса: "Ветер меняется…". По его мнению, судьба региона будет решена в одностороннем порядке одним из крупных игроков. Он, в частности, не исключил, что будет проведён референдум и что Россия по его итогам расширит свои границы.
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в комментарии для Царьграда оценил нынешнюю обстановку в Донбассе.
По его мнению, сегодня нет оснований полагать, что можно достигнуть договорённостей в рамках Минского или Нормандского формата, притом ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
В связи с этим качественное изменение ситуации в регионе возможно лишь в одностороннем порядке - либо усилиями Киева и его западных кураторов, либо усилиями российской стороны, считает собеседник "Первого русского".
Таким образом, либо ситуация после вступления на пост президента США Байдена ещё больше обострится, выйдя из состояния вялотекущего конфликта, либо ДНР и ЛНР ещё больше сблизятся с Россией, и тогда момент для Киева будет упущен.
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