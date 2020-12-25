"Ветер меняется…": Россия расширит границы? Рожин увидел только два пути для Донбасса

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в комментарии для Царьграда оценил нынешнюю обстановку в Донбассе.

По его мнению, сегодня нет оснований полагать, что можно достигнуть договорённостей в рамках Минского или Нормандского формата, притом ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

В связи с этим качественное изменение ситуации в регионе возможно лишь в одностороннем порядке - либо усилиями Киева и его западных кураторов, либо усилиями российской стороны, считает собеседник "Первого русского".

Те властные круги на Украине, которые ориентируются на США, видят, что ветер с приходом Джо Байдена меняется, поэтому мы наблюдаеv более алармистскую риторику с их стороны. О том, что можно договориться и принести мир в Донбасс, речь уже не идёт. Соответственно, интенсивность столкновений на линии фронта постепенно возрастает. Так как нет варианта политического урегулирования, рано или поздно обстоятельства вокруг этой войны изменятся, и она будет решена кем-то из главных игроков, - пояснил Рожин.

Таким образом, либо ситуация после вступления на пост президента США Байдена ещё больше обострится, выйдя из состояния вялотекущего конфликта, либо ДНР и ЛНР ещё больше сблизятся с Россией, и тогда момент для Киева будет упущен.