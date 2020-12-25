Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не ...
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий ...
Главная / Политика

"Ветер меняется…": Россия расширит границы? Рожин увидел только два пути для Донбасса

25 декабря 2020, 19:35  •  124 • Политика
Борис Рожин увидел только два пути для Донбасса: "Ветер меняется…". По его мнению, судьба региона будет решена в одностороннем порядке одним из крупных игроков. Он, в частности, не исключил, что будет проведён референдум и что Россия по его итогам расширит свои границы.
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в комментарии для Царьграда оценил нынешнюю обстановку в Донбассе.
По его мнению, сегодня нет оснований полагать, что можно достигнуть договорённостей в рамках Минского или Нормандского формата, притом ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
В связи с этим качественное изменение ситуации в регионе возможно лишь в одностороннем порядке - либо усилиями Киева и его западных кураторов, либо усилиями российской стороны, считает собеседник "Первого русского".
Те властные круги на Украине, которые ориентируются на США, видят, что ветер с приходом Джо Байдена меняется, поэтому мы наблюдаеv более алармистскую риторику с их стороны. О том, что можно договориться и принести мир в Донбасс, речь уже не идёт. Соответственно, интенсивность столкновений на линии фронта постепенно возрастает. Так как нет варианта политического урегулирования, рано или поздно обстоятельства вокруг этой войны изменятся, и она будет решена кем-то из главных игроков, - пояснил Рожин.
Таким образом, либо ситуация после вступления на пост президента США Байдена ещё больше обострится, выйдя из состояния вялотекущего конфликта, либо ДНР и ЛНР ещё больше сблизятся с Россией, и тогда момент для Киева будет упущен.
Кардинальные изменения в Донбассе возможны, если Россия предпримет более интенсивные шаги в направлении интеграции республик: признает их суверенитет, создаст единое образование - федеративное или конфедеративное. Также нельзя исключать возможности повторного референдума - скажем, о непосредственном вхождении в состав РФ или о вступлении в состав Союзного государства России и Белоруссии. Но изменения вероятны и при новой крупной военной операции ВСУ, об этом сейчас открыто говорят некоторые спикеры, связанные с Офисом Зеленского. Это увязывают с приходом администрации Байдена. На мой взгляд, однако, будущее Донбасса - однозначно с Россией, - резюмировал собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер едет в Москву - источник
25 декабря 2020, 07:40
"Мы сразу начали работу": Киев пообещал во что бы то ни стало помешать опреснению воды в Крыму
25 декабря 2020, 00:20
"Любовь. Успенская?": Интервью Гордона с Ходорковским разобрали на мемы
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
25 декабря 2020, 00:20
Чей Крым? Украина надеется на помощь Турции, но у Анкары открылись свои неожиданные и...
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.