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"Весенний шторм" накрыл Эстонию: В Прибалтике стартовали учения НАТО

17 мая 2021, 13:10  •  60 • Политика
В Эстонии в понедельник стартовали учения с участием семитысячного натовского контингента. По мнению русских экспертов, силы альянса будут отрабатывать действия своих войск в наступлении.
В Прибалтике стартуют очередные учения с участием различных стран Североатлантического альянса. Ожидается, что в них будут участвовать до семи тысяч военных, в том числе французских, британских солдат и офицеров, а также военнослужащих других государств. Основная цель - отработка боевых навыков эстонской армии, а также взаимодействия с союзниками по военно-политическому блоку. Основной упор будет делаться на подготовке призывников из прибалтийского государства, сообщает пресс-служба штаба сил обороны Эстонии.
Основная часть действий будет проходить на территории Центрального полигона эстонской армии. При этом, несмотря на столь существенное количество участвующих солдат, сообщается, что учения будут проходить в усечённом формате из-за пандемии коронавируса.
По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, заявленные на участие в "Весеннем шторме" подразделения, например танковая рота из Франции и ударные вертолёты из Великобритании, свидетельствуют о том, что будут отрабатываться навыки взаимодействия войск в наступлении.
"Будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим", - цитирует RT слова Коновалова.
Учения будут проводиться до 5 июня. Ранее, 8 мая, прошли европейские учения Defender Europe 2021, они стали самыми крупными за последние 25 лет, несмотря на пандемию ковида. В Министерстве обороны России заявили, что внимательно следят за перемещениями войск НАТО в Европе.

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