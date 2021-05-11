"Весеннее обострение" в Израиле: Трупы в обмен на транши

Капля камень точит. Протесты палестинцев по случаю Рамадана в Восточном Иерусалиме и напряжённость вокруг Газы – неотъемлемая часть игры вдолгую по выживанию израильтян с Ближнего Востока.

Рост напряжённости на палестинских территориях Израиля, традиционно начавшийся с наступлением Рамадана, приближается к кульминации в связи с завершающемся 12 мая великим постом и отмечавшимся в этом году 10 мая Днём Иерусалима. В условиях Палестины обе даты означают взрыв ненависти и кровь, эпицентром которых становится обычно одна из мусульманских святынь - мечеть Аль-Акса, находящаяся на месте, где некогда существовал Храм Соломона, и управляемый фундаменталистским исламским движением ХАМАС сектор Газа.

Предлагаемое СМИ объяснение "весеннего обострения" на палестинских территориях, которое, дескать, спровоцировало выселение израильскими властями "нескольких палестинских семей" в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, не имеет ничего общего с реальностью. Поскольку шоу с массовыми беспорядками на Храмовой горе и очередным обострением напряжённости вокруг сектора Газа было в любом случае запрограммировано и не нуждалось ни в каком конкретном предлоге. В объяснения типа того, что израильские правоохранители "напали" на палестинцев, "совершающих молитву и другие обряды в месяц Рамадан", применили против них ни с того ни с сего резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в том числе якобы внутри самой мечети Аль-Акса (последнее – это явная провокация), могут верить лишь очень наивные люди, незнакомые с ситуацией в регионе.

Израильская полиция лишь реагировала самообороной на насильственные действия распалённой строгим постом молодёжной палестинской толпы, забрасывавшей её камнями, а армия – отвечала на ракетные обстрелы территории Израиля из Газы. То, что палестинцам это противостояние обходится в плане человеческих жизней и разрушений в сто раз дороже, чем израильтянам (десятки убитых в перенаселённой Газе и сотни раненых в Восточном Иерусалиме) для первых считается приемлемой ценой политики по международной дискредитации Израиля и выживанию евреев из региона. Если посмотреть на происходящее под этим углом зрения, всё сразу становится на свои места и получает адекватное объяснение.

"В этом нет ничего нового"

Не стоит также отмахиваться от заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подвергшего критике "искаженное и ошибочное", "вводящее в заблуждение" освещение событий в Восточном Иерусалиме со стороны мировых СМИ. По его словам,

в этом нет ничего нового, это борьба между нетерпимостью и терпимостью, между идущим вразрез с законом насилием и законом и правопорядком.

Премьер, согласно его канцелярии, подчеркнул, что "за долгую историю Иерусалима только под суверенитетом Израиля с 1967 года можно говорить о длительном, стабильном и безопасном периоде" в плане обеспечения "свободы вероисповедания и терпимости для всех", и что "эту миссию невозможно выполнять, время от времени не вступая в конфликт с силами нетерпимости".

Можно с лёгкостью предположить, что после 12 мая конфликт в Восточном Иерусалиме пойдёт на спад, а эпицентр напряжённости сместится к Газе, откуда местные радикалы уже запустили примерно полсотни ракет-"пукалок" по Израилю, в том числе несколько по Иерусалиму. Понятно, хотя их мощность и точность таковы, что они могут убить лишь случайно (пока известно лишь об одном раненом) и преследуют цель произвести трескучий эффект, напомнить миру о существовании Газы, израильские власти не могут терпеть эту деятельность, на которой пиарятся местные палестинские группировки, и на которую вынуждены отвечать. Удары самолётами и даже танками наносятся по военным объектам ХАМАС, но, естественно, перепадает и гражданскому населению, которым прикрываются палестинские радикалы.

Участники этого кровавого шоу отлично знают свои роли.

Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00, не менее шести из них - по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьезную и не оставит такого рода нападение без ответа. ХАМАС несет ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа,

- заявил накануне вечером официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По меньшей мере девять человек, включая трех детей, погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, сообщают палестинские СМИ. Телеканал AL Arabiya заявляет о "по меньшей мере 20 убитых палестинцах" в результате израильских ударов по сектору Газа, 9 из которых - дети. Судя по всему, цель ХАМАС – спровоцировать побольше разрушений и израильскую наземную операцию в Газе. Зачем?

Пара слов о Газе

Газа - небольшой арабский анклав на берегу Средиземного моря на границе с Египтом, с которым он связан и исторически, и культурно. Им управляет радикальное исламистское движение ХАМАС, считающееся во многих странах, но не в России, террористической группировкой. Газа не имеет нормальной экономики и не может её иметь, поскольку является мировым рекордсменом по рождаемости и количеству гуманитарной помощи на душу населения. Жители этой территории, грубо говоря, ничего не делают, живут на поступающие извне деньги и гуманитарную помощь, ненавидят Израиль и без остановки рожают детей, которые разбредаются потом по миру, в том числе, и по многочисленным террористическим группировкам. Чтобы дать выход антиизраильским чувствам, а также получить "законный" повод для списания разворованной международной помощи, власти Газы организуют периодически обстрелы территории Израиля из примитивных ракет и атаки другими хитроумными способами. И не столько чтобы нанести ущерб жилым районах и сельскому хозяйству соседей, а дабы лишний раз напомнить о себе своим спонсорам и обеспечить новые транши. Израиль вынужден отвечать обстрелами настоящими ракетами и бомбёжками по объектам ХАМАС. В Газу наведывается периодически израильский спецназ, чтобы уничтожить или захватить тех или иных террористов. Эти потери палестинцам компенсировать несложно. Периодически происходят и достаточно массированные вторжения с участием израильских танков. Инициатором обострения отношений всегда выступает Газа. То, что при этом гибнет в десятки, сотни раз больше арабов, чем израильтян, её власти совершенно не беспокоит, так как народа там предостаточно. Зато это позволяет поддерживать ненависть к евреям и требовать увеличения гуманитарной помощи. Мало того, иногда обстрелы из Газы израильтян являются… рэкетом. Так, Катар однажды передал 15 миллионов долларов руководству ХАМАС, чтобы обстрелы Израиля и, соответственно, ответные удары прекратились.

Реакция мирового сообщества

В этой циничной игре и сознательной политике по выживанию евреев из Палестины (разбить Израиль военным путём арабы не могут, и это единственное, что им остаётся) её палестинские организаторы и предлагают регулярно поучаствовать мировому сообществу, чем оно, видя в этом дешёвый способ демонстрации принципиальности, с удовольствием занимается. Как заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь всемирной организации "следит с большей обеспокоенностью за ситуацией в сфере безопасности, которая грозит новой эскалацией, продолжением насилия и гибелью людей". Гутерриш выразил также "глубокую озабоченность по поводу продолжающегося насилия в оккупированном Восточном Иерусалиме".

"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину Израильские власти должны проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов и открыто выступать против любых актов насилия и подстрекательства. Генеральный секретарь настоятельно призывает сохранять и уважать статус-кво в святых местах,

- подчеркнул, ссылаясь на своего шефа, Дюжаррик. Не понятно только, какие «мирные собрания» он имел в виду.

С аналогичными, осуждающими, скорее, Израиль, чем его врагов, заявлениями выступили Евросоюз, ведущие западные и арабские страны. Не упустил, естественно, своей возможности попиариться самый большой любитель этого - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом он назвал действия Израиля в Иерусалиме «террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества». Эрдоган заверил, что Анкара

сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего - исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля. Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима,

- помпезно добавил турецкий президент.

Даже США, новая демократическая администрация которых не слишком жалует Израиль, рассматривая его, скорее, как препятствие для своих глобалистских планов, заняли уклончивую позицию. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил "серьёзную обеспокоенность" столкновениями в Восточном Иерусалиме и призвал правительство еврейского государства "предпринять надлежащие меры по обеспечению спокойствия", как будто это зависит только от израильских властей.

Позиция России, вновь выраженная по данному поводу её МИД, намного честнее: воспринимаем происходящее с "глубокой озабоченностью",

призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия, мирное урегулирование возможно на основе создания двух государств - Палестины и Израиля - в границах 1967 года, сосуществующих в мире и безопасности.

Что сулит будущее?

Последнее положение - о необходимости совместной жизни евреев и палестинцев в регионе, где помнят и лелеют старые обиды, а ненависть – самое распространённое чувство, будет, конечно, очень трудно реализовать, если вообще возможно. Почва для оптимизма крайне хрупка.

Наиболее вероятный исход арабо-израильского противобортства другой: арабы выживут, в конечном счёте, из региона израильтян, измотав и утомив их постоянными напряжённостью и насилием, завалив своими трупами, в связи с чем Израиль, несмотря на его сегодняшнюю мощь, ожидает, скорее всего, судьба некогда созданных на Ближнем Востоке государств крестоносцев. От них остались только развалины. Христианам от этого лучше точно не будет. Мусульманам, наверное, тоже. Но широкая публика поймет это только позднее, когда будет с чем сравнивать.