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"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
12 марта 2021, 04:45 • 136 • В мире
Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальная и чем отличается от других вакцин. А ведь ещё недавно на национальном уровне велась массированная антипропаганда российского препарата. "Весь мир ставит опыты на людях", - констатируют русские и называют только одно исключение.
Главный федеральный телеканал в Соединённых Штатах – ABC News продемонстрировал на своей странице в Twitter инфографику. Там перечислены все основные вакцины, которые сейчас "в ходу" в мире. Наглядно показано, что все стадии клинических испытаний прошёл только один-единственный препарат – российская разработка "Спутник V".
"Выходит, что, за исключением тех стран, что вакцинируются "Спутником V", весь остальной мир буквально ставит опыты на людях", - отметил автор Telegram-канала "Расстрельный".
Он отметил, что раньше зарубежные средства массовой информации регулярно называли жителей России "подопытными кроликами". Они же политизировали тему вакцинации, считая русских "жертвами политических амбиций Кремля". В посте эта ситуация названа ироничной.
Антипропаганда российской вакцины велась не только за океаном, но и в соседних странах. На Украине "патриотически" настроенные ведущие утреннего телешоу заявили, что "лично лучше бензином внутривенно будут лечиться, чем российской отравой". Жителей России при этом они именовали не иначе как "скот".
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