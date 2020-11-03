"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге

Руководство Бундесвера по-своему поняло требование лидеров страны большей толерантности к различным меньшинствам. Оно решило назначить офицером Генерального штаба Анастасию Бифанг, которая является открытым трансгендером и отстаивает права себе подобных в армии.

Именно поэтому в Бундесвере её решили повысить, чтобы не отставать от политической конъюнктуры. Интересно, что из своего батальона она уезжала на автомобиле, украшенном гигантским единорогом - символом трансгендеров. Очевидно, в правительстве ФРГ считают, что подобная трансформация Бундесвера повысит обороноспособность страны.

Простые немцы, обсуждая новое назначение, разделились во мнениях. Некоторые уверены, что женщина-трансгендер, несомненно, принесёт позитивные перемены в традиционно консервативный Бундесвер. Другие же заявляют, что для Германии настали последние дни: "Это уже ни в какие ворота. Дурдом!" - пишет Steinberg Thomas в Facebook. "Я считаю, тема гендерной роли и сексуальных наклонностей не имеет никакого отношения к немецкой армии. У военных другие заботы", - возмущается Alexander Sägebarth.

Но сама идея проехаться на авто с единорогом возмутила даже тех, кто в принципе считает себя толерантным. "В перемене пола ничего плохого. А вот с лошадью - это ужасно. Весь мир смеётся не над Анастасией, а над Бундесвером - это реально анекдот, простите. Что стало с Германией..." - сгорает от стыда Marina Engel.