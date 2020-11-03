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"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге

03 ноября 2020, 00:35  •  68 • В мире
Главу батальона немецкого Бундесвера Анастасию Бифанг, которая ещё недавно была мужчиной, назначили офицером Генштаба. Дама поехала на повышение... на единороге, вернее, на автомобиле, украшенном этим символом трансгендерности. Простые немцы сгорают от стыда: "Весь мир смеётся над Бундесвером. Что стало с Германией..."
Руководство Бундесвера по-своему поняло требование лидеров страны большей толерантности к различным меньшинствам. Оно решило назначить офицером Генерального штаба Анастасию Бифанг, которая является открытым трансгендером и отстаивает права себе подобных в армии.
Именно поэтому в Бундесвере её решили повысить, чтобы не отставать от политической конъюнктуры. Интересно, что из своего батальона она уезжала на автомобиле, украшенном гигантским единорогом - символом трансгендеров. Очевидно, в правительстве ФРГ считают, что подобная трансформация Бундесвера повысит обороноспособность страны.
Простые немцы, обсуждая новое назначение, разделились во мнениях. Некоторые уверены, что женщина-трансгендер, несомненно, принесёт позитивные перемены в традиционно консервативный Бундесвер. Другие же заявляют, что для Германии настали последние дни: "Это уже ни в какие ворота. Дурдом!" - пишет Steinberg Thomas в Facebook. "Я считаю, тема гендерной роли и сексуальных наклонностей не имеет никакого отношения к немецкой армии. У военных другие заботы", - возмущается Alexander Sägebarth.
Но сама идея проехаться на авто с единорогом возмутила даже тех, кто в принципе считает себя толерантным. "В перемене пола ничего плохого. А вот с лошадью - это ужасно. Весь мир смеётся не над Анастасией, а над Бундесвером - это реально анекдот, простите. Что стало с Германией..." - сгорает от стыда Marina Engel.

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