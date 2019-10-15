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"Весь Идлиб - один большой медицинский центр": Фейк NYT о бомбежке ВВС России нашел продолжение в соцсети

15 октября 2019, 14:24  •  79 • Политика
Газета The New York Times опубликовала статью о том, что Россия якобы бомбила сирийские больницы. В Минобороны РФ эту публикацию разоблачили, отметив, что издание стало жертвой дезинформации британских спецслужб. Но в соцсети у фейка нашлось продолжение: "Весь Идлиб - один большой медицинский центр, и объекты боевиков в нем - больницы".
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что Россия якобы бомбила сирийские больницы.
"Мы воссоздали день авиаударов, используя видеодоказательства, бортовые журналы, отчеты свидетелей и тысячи ранее неопубликованных сообщений российских ВКС", - уверяло издание.
В Минобороны РФ разоблачили эту публикацию, отметив, что издание стало жертвой дезинформации британских спецслужб, но оно не первое. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков дал разъяснения.
Например, в ролике издания показана аппаратура на грани фантастики - по крайней мере, фантастичной она показалась бы местному населению Сирии, которое находится под гнетом группировок "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
"Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей", - обратил также внимание представитель российского военного ведомства.
Как раз в такую пещеру российские военные привозили с неделю назад большую группу журналистов - 80 корреспондентов ведущих мировых СМИ, которые своими глазами могли увидеть, как выглядит бункер террористов, замаскированный под пещеру. Там есть и запасы оружия, и тюрьмы для пленников, и даже ниши для укрытия танков. Не говоря уже о больших запасах продовольствия для длительной осады. Как только в мировых СМИ появились детали реальной работы таких пещер-бункеров, NYT тут же выпустила свой материал - "по странному стечению обстоятельств", сказал Конашенков.
Тем временем в соцсети фейк NYT о бомбежке ВВС России нашел продолжение. Совместный проект "Кавказ-центра" и телеканала "Дождь" - "Д///ИХАД" - так и вовсе заявил, что весь Идлиб, мол, один большой медцентр с объектами боевиков - больницами. Упоминание Идлиба в данном контексте фейковых новостей не удивляет, а только дополняет общую картину. Ведь и тут против российских ВКС выдвигались голословные обвинения в якобы бомбежке мирных - гражданских - объектов. Хотя по факту велась точечная бомбардировка объектов боевиков.
"Весь Идлиб - один большой медицинский центр, и объекты боевиков в нем - больницы. Хотя и это еще не предел: помнится, в 2016 году "последний госпиталь в Алеппо" уничтожили как минимум 16 раз", - пишет "Д///ИХАД".
Фото: скриншот twitter/tvjihad

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