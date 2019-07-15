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"Весь госаппарат США "пролетает" мимо": Анкара сделала твердый выбор пользу российских С-400
15 июля 2019, 05:54 • 16 • В мире
В воскресенье, 14 июня, на турецкой авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт, который привез из России элементы С-400. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что эта сделка – "важнейшая в истории страны". "Весь госаппарат США "пролетают" мимо", - отреагировали в Сети.
В интервью, которое он дал ведущему изданию Турции, Эрдоган отметил не только важность закупки ракетных системы ПВО у России. По его словам, НАТО тоже должен быть счастлив такому приобретению одной из стран альянса: ведь это сделает Турцию сильнее.
"Покупкой ЗРК С-400 Турция показывает, насколько далеко она готова пойти и зайти, отстаивая собственное видение роли государства в мире и в регионе", - написал в своем микроблоге в Twitter директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.
Фото: Twitter/Юрий Мавашев
"Die Welt: "С-400 могут стать для Анкары точкой невозврата, Турция может покинуть своих союзников" Только они ей и не были союзниками", - подчеркнул автор микроблога в Twitter "Уругвайская разведка".
Фото: Twitter/Уругвайская разведка
"Значит американские истребители, как и весь госаппарат США пролетают мимо! Анкара сделала выбор давно - пора было уже смириться", - отметил автор микроблога в Twitter "Выпускайте Кракена".
"Эрдоган мало того, что ослушался США, так еще и троллит", - добавил Александр Попов.
Фото: Twitter/ Выпускайте Кракена
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