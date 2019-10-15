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"Весь Донбасс сейчас молится на план "Б": В Сети высмеяли пустые угрозы украинского министра

15 октября 2019, 20:54  •  124 • В мире
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что "Украина делает, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем". В Сети на его пустые угрожающие намеки прямо заявили, что весь Донбасс бурлит эмоциями. "Война - это, конечно, очень плохо, но кто поставит на место этих? "Спарта" с "Сомали" при поддержке мистера БМ-21 "Град" вполне справятся", - иронично отметил на слова украинского министра автор телеграм-канала Inside Donetsk.
В Сети раскритиковали слова украинского министра о вынужденном плане "Б", к которому Киев может прибегнуть в случае провала "Минска". Ранее в интервью Reuters глава украинского МИД Вадим Пристайко сказал, что Киев делает чуть ли не последнюю попытку нормализовать ситуацию мирным путем.
В частности, отметил он, если это не сработает, нам придется обратиться к "плану Б". Впрочем, детали этого плана министр так и не стал объяснять.
В Сети на эти намеки ответили иронично.
Автор телеграм-канала Inside Donetsk категорично заявил, что и "план А", по сути, довольно "дырявая темка".
"Весь Донбасс сейчас молится, чтобы этим "планом Б" стал выход Украины из Минских договоренностей. Тысячи бойцов на линии фронта, озлобленные запретом открывать ответный огонь, ждут этого как второго пришествия.
Война - это, конечно, очень плохо, но кто поставит на место этих? "Спарта" с "Сомали" при поддержке мистера БМ-21 "Град" вполне справятся", - жестко добавил он.
В Twitter после сказанного Пристайко и вовсе подняли на смех.
"Не буди во мне зверя! - Не боюсь я твоего хомячка", - написал автор микроблога "Выпускайте Кракена".
"Это же день сурка какой-то", - добавил пользователь @kurganyeda.

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