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"Веры американцам нет": Журналист увидел в описании "ликвидации" главаря террористов "голливудский сценарий"
28 октября 2019, 20:54 • 34 • В мире
В Вашингтоне сообщили об "убийстве аль-Багдади", бывшего главаря ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена). Это подтвердил в своем выступлении 27 октября президент Дональд Трамп. "Веры американцам нет", - считает журналист Аббас Джума.
Об этом корреспондент Федерального агентства новостей заявил в беседе с Nation News. Джума напомнил, что это далеко не первое сообщение о "ликвидации" аль-Багдади. Однако впоследствии неожиданно выяснялось, что террорист жив, а сообщения о его гибели - всего лишь фейки.
Журналист отметил, что и в этот раз, кроме громких заявлений, ничего предъявлено не было - ни фотографий, ни видеосвидетельств, только слова, которыми уже неоднократно мировую общественность "вводили в заблуждение".
К слову, такого же мнения придерживаются многие эксперты, намекая на то, что "уничтожение" аль-Багдади очень "удачно" совпало с избирательной кампанией в США.
Между тем, обращает внимание Аббас Джума, сценарий "ликвидации" террориста слишком напоминает голливудские боевики. Кроме того, убийство аль-Багдади едва ли может изменить ситуацию в регионе или сделать остальных террористов менее опасными.
Напомним, журнал Newsweek подробно рассказал о спецоперации США, в ходе которой якобы был уничтожен главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. По информации журналистов, провели ликвидацию под контролем Объединённого командования специальных операций Пентагона.
Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что в ходе "опасной и смелой операции", проведённой спецназом США на северо-востоке Сирии, был ликвидирован главарь ИГИЛ.
За помощь в осуществлении этой операции Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак. "Умер как трус", - заявил президент США, описывая гибель главаря террористов.
Об уничтожении Абу Бакра аль-Багдади Трамп сообщил, выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов. По его словам, во время этой операции американские военные уничтожили большое число боевиков, а также подручных главаря террористов. Также в плен взяты две жены аль-Багдади.
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