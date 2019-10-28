"Веры американцам нет": Журналист увидел в описании "ликвидации" главаря террористов "голливудский сценарий"

Об этом корреспондент Федерального агентства новостей заявил в беседе с Nation News. Джума напомнил, что это далеко не первое сообщение о "ликвидации" аль-Багдади. Однако впоследствии неожиданно выяснялось, что террорист жив, а сообщения о его гибели - всего лишь фейки.

Журналист отметил, что и в этот раз, кроме громких заявлений, ничего предъявлено не было - ни фотографий, ни видеосвидетельств, только слова, которыми уже неоднократно мировую общественность "вводили в заблуждение".

"Веры американцам нет, как в сказке про пастушка и волков. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов", - отметил корреспондент ФАН.

К слову, такого же мнения придерживаются многие эксперты, намекая на то, что "уничтожение" аль-Багдади очень "удачно" совпало с избирательной кампанией в США.

Между тем, обращает внимание Аббас Джума, сценарий "ликвидации" террориста слишком напоминает голливудские боевики. Кроме того, убийство аль-Багдади едва ли может изменить ситуацию в регионе или сделать остальных террористов менее опасными.

"Пока мне не показали то, во что я поверю, я склонен ориентироваться на заявления Минобороны России, где призвали США предоставить прямые доказательства смерти аль-Багдади. Смущает также тот факт, что лидер ИГ скрывался на территории Идлиба. Это зона ответственности Турции и та территория, где орудуют турецкие прокси - конкуренты ИГ. При этом Эрдоган сделал хорошую мину при плохой игре, заявив, о "поворотном моменте" и "совместной борьбе с террором". Так что там действительно произошло?" - заключил эксперт.

Напомним, журнал Newsweek подробно рассказал о спецоперации США, в ходе которой якобы был уничтожен главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. По информации журналистов, провели ликвидацию под контролем Объединённого командования специальных операций Пентагона.

Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что в ходе "опасной и смелой операции", проведённой спецназом США на северо-востоке Сирии, был ликвидирован главарь ИГИЛ.

За помощь в осуществлении этой операции Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак. "Умер как трус", - заявил президент США, описывая гибель главаря террористов.

Об уничтожении Абу Бакра аль-Багдади Трамп сообщил, выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов. По его словам, во время этой операции американские военные уничтожили большое число боевиков, а также подручных главаря террористов. Также в плен взяты две жены аль-Багдади.