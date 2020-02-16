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"Вертолёты не будут закуплены у России": СМИ заявили, что Мексика пошла на попятную

16 февраля 2020, 15:09  •  99 • В мире
Газета Universal сообщила, что Мексика отказалась от идеи приобретать военный транспорт российского производства. Издание утверждает, что якобы "вертолёты не будут закуплены у России".
Мексиканское издание сослалось на собственные источники в Министерстве иностранных дел своей страны. Откуда конкретно была получена информация, не сообщается.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с коллегой из Мексики Марсело Эбрардом. После этого было сделано заявление, что Мексика задумалась над заключением новых контрактов с Россией. Предложение о закупке военных вертолётов уже рассматривается.
Соединённые Штаты Америки допустили вероятность, что в случае заключения очередного контракта на покупку Мексикой российских военных вертолётов могут быть введены новые санкции.

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