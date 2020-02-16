"Вертолёты не будут закуплены у России": СМИ заявили, что Мексика пошла на попятную

Мексиканское издание сослалось на собственные источники в Министерстве иностранных дел своей страны. Откуда конкретно была получена информация, не сообщается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с коллегой из Мексики Марсело Эбрардом. После этого было сделано заявление, что Мексика задумалась над заключением новых контрактов с Россией. Предложение о закупке военных вертолётов уже рассматривается.

Соединённые Штаты Америки допустили вероятность, что в случае заключения очередного контракта на покупку Мексикой российских военных вертолётов могут быть введены новые санкции.