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"Вертолётных денег" не ждать. А "кубышка" для кого? Пронько парировал доводы Силуанова

06 мая 2020, 14:10  •  106 • Политика
Министр финансов Антон Силуанов объяснил отказ от раздачи "вертолётных денег" народу России. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько резко парировал доводы министра простой аксиомой, отметив, что "стимулируя спрос, стимулируешь предложение". Если "вертолётных денег" народу ждать не стоит, то для кого "кубышка" ФНБ?
Спор о так называемых "вертолётных деньгах" в России идёт не первую неделю. Категорически против подобной помощи населению выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Никто в мире ещё не применяет эти меры, все обсуждают, но никто не применяет вертолётных денег, но даже если представить, что мы как ЦБ напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, но к чему это приведёт - я напомню 90-е годы - к взрыву инфляции, и людям будет тяжело на эти деньги что-то купить. Потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. И это неизбежно в такой ситуации", - предупредила Набиуллина.
Фактически ей вторит и министр финансов Антон Силуанов. Распечатывать "кубышку" Фонда национального благосостояния (ФНБ) он явно не желает и приводит доводы для отказа.
"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолёта деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей, - отметил он в беседе с "Ведомостями". - Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жильё, кредиты".
К слову, о кризисе он тоже отказывается говорить, полагая, что речь идёт о вызове, не похожем на другие.
"Кризис? Меня это слово даже резануло, - заявил Силуанов. - Это скорее не кризис, а вызов, который, как вы и говорите, не похож ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдёт в учебники истории".
На своей странице в соцсети Facebook экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько резко парировал доводы министра, поинтересовавшись в том числе и тем, для кого была создана "кубышка"?
"Стимулируя спрос, стимулируешь предложение. Это аксиома! - подчеркнул экономист. - Какая резервная валюта? Какая гиперинфляция? Для чего создавался ФНБ? Банкам помочь или простым домохозяйствам?"
Фото: скриншот facebook/pronkofm
Ранее в программе "Царьград. Главное" Юрий Пронько также парировал и страшилки Набиуллиной про инфляцию.
"Стимулируя спрос, ты наращиваешь предложение. Наращивайте производство, создавайте условия для собственного отечественного товаропроизводства. Но нет. Набиуллина говорит, что раздача денег тут же обернётся инфляцией. Вовсе нет, эти деньги тут же окажутся на валютном рынке. Как это было уже в 2014-2015 годах. Как долго это будет продолжаться? Весь этот бред... Любой экономист понимает: стимулируя спрос, ты стимулируешь предложение. Всё просто", - возмутился эксперт.
Он заметил, что пока ЦБ пугает инфляцией, банки почему-то получают помощь, и это Набиуллина не рассматривает как виток инфляционного таргетирования.
Примечательно в этой связи мнение Сергея Миронова, который считает, что заявления госпожи Набиуллиной противоречат её решениям по оказанию помощи банкирам.
"Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила: "Раздача денег населению приведёт к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить". Странно! Когда деньги дают банкам и другим финансовым посредникам - никто об инфляции не вспоминает. Именно действия Центробанка с начала года привели к обесцениванию рубля на 20% и создали условия для скачка цен. Так что про инфляцию нашему регулятору лучше помалкивать. Во многих странах мира в этот сложный период гражданам буквально раздают деньги. Неправильно считать весь мир глупым. Моё мнение неизменно: без раздачи денег людям мы не запустим механизм спроса, а значит, не восстановим экономику", - сказал Миронов.

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