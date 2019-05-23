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"Вершина – это последняя точка перед спуском": Коломойский дал философское напутствие Зеленскому
23 мая 2019, 00:39 • 54 • В мире
Украинский олигарх Игорь Коломойский пожелал Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой". Он также пофилософствовал по поводу президентства шоумена. "Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции", - сказал он.
Украинский олигарх, некогда бывший губернатором днепропетровской области, Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому удачи на посту президента. По данным СМИ, Коломойский после победы шоумена вернулся в Незалежную.
По словам олигарха, теперь Зеленскому предстоит справиться с "тяжелой ежедневной работой". Он философски заметил, что "в такой ситуации только удачи надо пожелать".
"Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", - добавил олигарх, передает РИА Новости.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.
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