"Вершина – это последняя точка перед спуском": Коломойский дал философское напутствие Зеленскому

Украинский олигарх, некогда бывший губернатором днепропетровской области, Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому удачи на посту президента. По данным СМИ, Коломойский после победы шоумена вернулся в Незалежную.

По словам олигарха, теперь Зеленскому предстоит справиться с "тяжелой ежедневной работой". Он философски заметил, что "в такой ситуации только удачи надо пожелать".

"Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", - добавил олигарх, передает РИА Новости.

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.