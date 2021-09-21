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"Вероятность военного сценария всё выше": Эксперт предостерёг Украину - "Железный купол" не спасёт

21 сентября 2021, 23:30  •  56 • Политика
Израильская ПРО "Железный купол" не поможет Украине защититься в военном конфликте, предупредил политический аналитик. "С каждым месяцем вероятность военного сценария на Украине становится все выше и выше. И во многом в этом виновато именно политическое руководство Украины", - добавил он.
Украина рассчитывает получить от США израильскую систему ПРО "Железный купол". Политический аналитик Юрий Подоляк объяснил, почему инициатива не имеет никакого смысла.
Прежде всего эксперт отметил, что "Железный купол" создавался специально под нужды Израиля и с учётом специфических угроз, с которыми сталкивается эта страна. Для Украины такая система ПРО будет абсолютно бесполезна.
Применять ее, как систему ПВО, в противостоянии, например, с Россией нет ни смысла, ни возможности,
- пояснил Юрий Подоляк.
Он указал, что "Железный купол" — это система ближнего боя, которая в первую очередь предназначена для борьбы с огромным количеством неуправляемых реактивных снарядов. От удара России она защитить не сможет.
Если эта закупка действительно будет произведена, то просто кто-то на этом "распилит" деньги. С точки зрения использования для защиты Украины, система "Железный купол" абсолютно бессмысленна и бесполезна,
- подчеркнул Юрий Подоляк
Вместе с тем он предостерёг Украину от попыток новых провокаций против России. Политический аналитик указал, что если Киев всё-таки добьётся начала военного конфликта с Москвой, то США и ЕС не придут к нему на помощь.
С каждым месяцем вероятность военного сценария на Украине становится все выше и выше. И во многом в этом виновато именно политическое руководство Украины,
- цитирует Nation News слова политического аналитика.

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