"Вероятность очень высока": Байден назвал новый срок "вторжения" России на Украину

Президент США Джо Байден назвал новый срок "вторжения" России на Украину. Он даже привёл пару аргументов, правда, кое о чём умолчал. "Вероятность очень высока", - произнёс американский лидер.

Байден ответил на вопросы журналистов в Белом доме перед тем, как вылететь в Огайо. Один из представителей СМИ поинтересовался, какова вероятность угрозы "вторжения" России на территорию Украины.

"Вероятность очень высока", - произнёс президент США.

Байден привёл два аргумента. Первый - власти России не отвели войска от границы с Украиной. Более того, они усилили там военное присутствие. Второй аргумент касался "операций под чужим флагом", которыми якобы заняты русские военнослужащие. По мнению главы Белого дома, это делается, чтобы получить предлог войти на украинскую территорию.

Джо Байден умолчал о главном - о доказательствах. Отделался фразами "есть причины считать" и "есть все признаки". В ходе брифинга он назвал новый срок "вторжения" России на Украину. По мнению политика, это произойдёт "в ближайшие несколько дней".