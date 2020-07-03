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"Вернётся в состав Украины"? Вассерману напомнили о неожиданном "пророчестве" о судьбе Крыма

03 июля 2020, 17:00  •  88 • В мире
В интернете вспомнили о громком высказывании политического эксперта Анатолия Вассермана, которое он сделал около месяца назад о судьбе Крыма. Политический эксперт допустил, что Крым вполне может "вернуться в состав Украины". Но при одном условии - если Украина войдёт обратно в состав России.
Политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил, когда Крым может вернуться в состав Украины. Своё неожиданное "пророчество" о судьбе полуострова Вассерман сделал ещё месяц назад, однако в интернете вновь вспомнили о его актуальном высказывании.
Тогда Вассерман прокомментировал порталу "Правда.Ру", что такой вариант развития событий есть. Крым действительно может отойти Украине, но должно соблюдаться одно важное условие. Для этого Украина должна опять стать частью России, считает эксперт.
Вассерман считает, что с точки зрения русского народа, отделение Украины от России - ничуть не меньшая несправедливость. Поэтому мы должны всеми силами добиваться воссоединения, убеждён эксперт.
Напомним, что так эксперт отреагировал на пари, которе предложил украинский посол в Германии Андрей Мельник бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру. Что ещё при жизни Мельника Украина снова сможет вернуть себе Крым.

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