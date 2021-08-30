"Вернуть" Крым и "развалить Россию": На Украине придумали новый план

Бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый в эфире украинского телеканала озвучил два плана "возвращения" Крыма. Один из них предполагает стратегию "Карфаген должен быть разрушен" и "развал России".

Сложно сосчитать, сколько с 2014 года, то есть с момента возвращения Крыма в состав России, в Киеве предложили планов по "возвращению" полуострова. Были и воинственные, и не очень сценарии. Очередной озвучил в эфире украинского телеканала "НАШ" бывший замминистра иностранных дел Незалежной Александр Чалый.

Один план, по его мнению, мог бы быть в рамках стратегии "Карфаген должен быть разрушен", но тут Украину подвёл Запад, который отказывается от этой идеи, поскольку "оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой". Но политик уверен, что такая стратегия якобы привела бы к "развалу России".

Есть у экс-замминистра и другой, более "мирный" план по "возвращению" Крыма Украине. Политик на голубом глазу полагает, что Москва может изменить свою принципиальную позицию по полуострову, если Незалежная станет таким успешным государством, что, мол, регионы России захотят присоединиться к Украине.

Впрочем, о реализации второго плана на практике политик предпочёл не уточнять, пишет РИА Новости.