"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских

Посольство России в США возмутилось логикой, которой придерживается первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, требующая от русских "вернуть войска в казармы". Наши дипломаты разбили требования американцев всего двумя фактами о русских.

Своё изумление логикой первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман русские дипломаты высказали в заявлении в официальном Twitter посольства России в США. В частности, возмутило наших дипломатов требование к России "вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения проводятся и какова их цель".

Требование Шерман наши дипломаты разбили всего двумя фактами о русских. Во-первых, Вашингтон, выставляя требование России, с русскими обсуждать численность своих войск в Европе не намерен.

Во-вторых, исключительно прерогативой России является то, где и когда проводить военные учения на своей территории.

"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на территории нашей страны. Мы продолжим их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности России", - говорится в заявлении посольства России.