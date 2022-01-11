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"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских

11 января 2022, 06:45  •  130 • Политика
Посольство России в США возмутилось логикой, которой придерживается первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, требующая от русских "вернуть войска в казармы". Наши дипломаты разбили требования американцев всего двумя фактами о русских.
Своё изумление логикой первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман русские дипломаты высказали в заявлении в официальном Twitter посольства России в США. В частности, возмутило наших дипломатов требование к России "вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения проводятся и какова их цель".
Требование Шерман наши дипломаты разбили всего двумя фактами о русских. Во-первых, Вашингтон, выставляя требование России, с русскими обсуждать численность своих войск в Европе не намерен.
Во-вторых, исключительно прерогативой России является то, где и когда проводить военные учения на своей территории.
"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на территории нашей страны. Мы продолжим их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности России", - говорится в заявлении посольства России.

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