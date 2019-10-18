"Вернуть Кубань Украине": Депутаты Рады заявили претензии на Краснодарский край

В своем Facebook Гончаренко заявил о намерении вернуть Кубань в "культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". По его словам, "под внимание" группы попадут и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы.

"Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения", - поблагодарил нардепов украинский парламентарий.

В начале года лидер украинских нацистов Андрей Билецкий заявил, что Украина должна силой вернуть Кубань и Кавказ, так как на этих территориях якобы достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Перед этим первый зампредседателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков обратился к Киеву с призывом "вернуть" себе контроль над Азовским морем.