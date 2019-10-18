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"Вернуть Кубань Украине": Депутаты Рады заявили претензии на Краснодарский край
18 октября 2019, 17:09 • 90 • Политика
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань". Лидером объединения стал депутат Алексей Гончаренко от партии "Европейская солидарность", связанной с экс-президентом Петром Порошенко.
В своем Facebook Гончаренко заявил о намерении вернуть Кубань в "культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". По его словам, "под внимание" группы попадут и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы.
"Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения", - поблагодарил нардепов украинский парламентарий.
В начале года лидер украинских нацистов Андрей Билецкий заявил, что Украина должна силой вернуть Кубань и Кавказ, так как на этих территориях якобы достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Перед этим первый зампредседателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков обратился к Киеву с призывом "вернуть" себе контроль над Азовским морем.
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