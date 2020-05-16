"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева

Рано или поздно Киеву удастся убедить Москву в выгоде "возвращения" Крыма и Донбасса Украине. С таким заявлением выступил украинский дипломат и политик Константин Грищенко.

По его словам, Украине необходимо работать над тем, чтобы к России пришло осознание, что невозможно "удержать" всё. Тогда Москва поймёт, что отказ от Крыма и Донбасса принесёт наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов России.

Доказывать - как на международных уровнях, так и в двусторонних контактах, - что если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины, это откроет возможности для нормальных добрососедских отношений с Россией, - цитирует РИА ФАН призыв Константина Грищенко.

Также украинский политик добавил, что пока Россия и Украина не решат вопрос Крыма, русские и украинцы не смогут называть себя братскими народами.

Напомним, что ранее в Киеве предлагали забрать Крым у России, когда она ослабеет. Также выдвигались предложения переманить крымчан на сторону Украины, создав для них лучшие условия, чем на полуострове. Кроме того, украинские политики не раз предлагали использовать для возвращения Крыма мощь украинской пропагандистской машины.