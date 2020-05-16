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"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
16 мая 2020, 02:55 • 11 • Политика
Украинский дипломат Грищенко уверен, что России "выгодно" возвращение Крыма Украине, и Киеву нужно лишь убедить в этом Москву. "Отказ от Крыма и Донбасса принесёт наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов России", - утверждает украинский политический деятель.
Рано или поздно Киеву удастся убедить Москву в выгоде "возвращения" Крыма и Донбасса Украине. С таким заявлением выступил украинский дипломат и политик Константин Грищенко.
По его словам, Украине необходимо работать над тем, чтобы к России пришло осознание, что невозможно "удержать" всё. Тогда Москва поймёт, что отказ от Крыма и Донбасса принесёт наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов России.
Также украинский политик добавил, что пока Россия и Украина не решат вопрос Крыма, русские и украинцы не смогут называть себя братскими народами.
Напомним, что ранее в Киеве предлагали забрать Крым у России, когда она ослабеет. Также выдвигались предложения переманить крымчан на сторону Украины, создав для них лучшие условия, чем на полуострове. Кроме того, украинские политики не раз предлагали использовать для возвращения Крыма мощь украинской пропагандистской машины.
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