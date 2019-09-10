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"Вернусь только на танках": Освобожденный Сенцов пообещал продолжать борьбу с Россией

10 сентября 2019, 19:09  •  14 • В мире
Осужденный в России за терроризм и переданный Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами режиссер Олег Сенцов заявил, что вернется в Крым "только на танках". В ходе пресс-конференции в Киеве Сенцов заявил, что борьба с Россией не заканчивается.
"Касаемо Крыма, то туда вернусь только на танках", — заявил Сенцов. В то же время режиссер призвал не воспринимать буквально его слова.
Кроме того, Сенцов заявил, что "до победы еще очень далеко". Хотя он рад вновь оказаться на родине и благодарит тех, кто добивался освобождения заключенных, но на этом "борьба не заканчивается".
"Дaже с освобождением последнего пленного наша борьбa не зaкaнчивается", - подчеркнул он. По словам Сенцова, "до пoбеды еще oчень далекo, врaг силен и сдaваться не собирaется".

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