"Вернулись в эпоху холодной войны": Медведев указал Вашингтону на исторический факт

По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, отношения между Россией и США, по сути, "вернулись в эпоху холодной войны". Он намекнул Вашингтону с помощью исторического факта.

В своём материале для РИА Новости Медведев заявил о том, что за последние годы отношения между США и Россией перешли от соперничества к конфронтации и даже, по сути, вернулись в эпоху холодной войны.

"Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - написал он.

Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда в ответ на угрозы США Советский Союз стал разворачивать стратегическое наступательное вооружение на Кубе. США в свою очередь стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение.

По словам Медведева, по итогам этого кризиса можно выделить два важных аспекта. Во-первых, прежде всего демонстрация Советским Союзом "и, что ещё важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира".

Во-вторых, без пяти минут войну остановили лидеры двух сверхдержав, сохранив трезвость оценки ситуации, признав и приняв "мудрость" компромисса. Медведев указал на то, что пусть и не каждый раз переговоры происходили напрямую, но "между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".