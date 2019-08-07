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"Вернитесь на честный путь": Китай ответил США на выпады о "манипулировании юанем"
07 августа 2019, 06:24 • 138 • Политика
Национальный банк Китая ответил США на выпады о "манипулировании юанем". На жалобы Америки в МВФ - дескать, КНР таким образом роняет доллар - в Пекине парировали: "Вернитесь на честный путь!"
Напомним: накануне Минфин США, едва успев пожаловаться в МВФ на то, что китайская экономика не должна считаться развивающейся, поспешил выступить с новыми претензиями. В адрес Китая полетели обвинения в валютных манипуляциях, помогающих экономике этой страны, при этом в Вашингтоне как аргумент назвали её… "неправдоподобно стабильной".
По версии США, махинации Китая состояли в снижении курса юаня по отношению к доллару. Якобы эта тонкая игра позволила КНР получить "нечестное конкурентное преимущество в международной торговле".
В Китае не преминули ответить на выпады в свой адрес, тем более что отношения между странами остаются крайне напряжёнными. В Нацбанке КНР назвали заявления Минфина США явным протекционизмом, наносящим вред международной экономике. По мнению Пекина, подобные действия грозят негативом любым финансовым рынкам.
В заявлении китайского Национального банка, среди прочего, содержится призыв к Вашингтону вернуться на честный путь. Что касается изменений курса юаня, на который ссылается Америка, то его в КНР объясняют банально - спросом и предложением, которые имеют свойство постоянно меняться.
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