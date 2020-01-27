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"Верните Техас законному владельцу": Заикнувшийся о Мексике Пушков вызвал ропот в США

27 января 2020, 17:24  •  38 • В мире
Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что претензии России на Крым "фальшивые и неприемлемые". В ответ сенатор Алексей Пушков предложил "вернуть Техас владельцу", имея в виду Мексику. Это предложение российского политика спровоцировало новый виток полемики вокруг штата.
Свое заявление Ходжес сделал в начале января в интервью украинскому изданию "Апостроф". Генерал считает, что все "претензии Москвы на Крым - фальшивые и неприемлемые". По мнению Ходжеса, до правления императрицы Екатерины II России "там и не было".
Отвечая на эти слова американского генерала, Алексей Пушков напомнил, что и Украины как таковой в те годы не существовало, а это значит, что украинским полуостров быть никак не мог.
"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", - написал сенатор.
Напомним, штат Техас вошел в состав США только в 1845 году, а до этого, после войны за независимость, Техас даже некоторое время был самостоятельным государством. Переговоры о том, чтобы Техас вошел в состав Североамериканских Соединенных Штатов, продолжались еще 10 лет. И только в конце 1845 года Техас стал 28 штатом, причем вошел он в состав США не территорией, а независимым государством.
Как пишет автор Яндекс-канала "Русский взгляд", заявление Пушкова "вызвало бурю эмоций на Западе". Сам же Пушков был очень удивлен тому, что его шутливый твит смог спровоцировать серьёзную дискуссию на Западе.

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