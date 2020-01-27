"Верните Техас законному владельцу": Заикнувшийся о Мексике Пушков вызвал ропот в США

Свое заявление Ходжес сделал в начале января в интервью украинскому изданию "Апостроф". Генерал считает, что все "претензии Москвы на Крым - фальшивые и неприемлемые". По мнению Ходжеса, до правления императрицы Екатерины II России "там и не было".

Отвечая на эти слова американского генерала, Алексей Пушков напомнил, что и Украины как таковой в те годы не существовало, а это значит, что украинским полуостров быть никак не мог.

"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", - написал сенатор.

Напомним, штат Техас вошел в состав США только в 1845 году, а до этого, после войны за независимость, Техас даже некоторое время был самостоятельным государством. Переговоры о том, чтобы Техас вошел в состав Североамериканских Соединенных Штатов, продолжались еще 10 лет. И только в конце 1845 года Техас стал 28 штатом, причем вошел он в состав США не территорией, а независимым государством.

Как пишет автор Яндекс-канала "Русский взгляд", заявление Пушкова "вызвало бурю эмоций на Западе". Сам же Пушков был очень удивлен тому, что его шутливый твит смог спровоцировать серьёзную дискуссию на Западе.