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"Верните отнятые эстонские территории": В Таллине решили выдвинуть "претензии" Москве в связи с пограничным договором

20 ноября 2019, 17:39  •  24 • В мире
"Отсутствие единой позиции" по Тартускому мирному договору от 1920 года "не позволяет" Эстонии заключить пограничные соглашения с Россией. Такую мысль озвучили в Таллине. "Верните отнятые эстонские территории", - заявил спикер парламента страны.
Как пишет Nation News, именно об этом член Консервативной народной партии Эстонии Хенн Пыллуаас написал на своей странице в Facebook, комментируя слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, назвавшего Тартуский мирный договор 1920 года "документом, не имеющим юридической силы" после вступления Эстонии в состав СССР в 1940 году.
"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", - написал Пыллуаас.
По словам российского дипломата, Эстония при обсуждении признания договора о границах между двумя странами пытается ссылаться на давно утративший юридическую силу документ. В интервью РИА "Новости" Беляев выразил надежду на то, что Эстония прекратит предъявлять России различные политические и территориальные претензии.
Юрий Беляев напомнил, что в 2014 году Эстония и Россия, подписывая ряд документов, согласились, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу. Однако позднее эстонская сторона на фоне ухудшения отношений с Россией неожиданно "передумала".
Между тем глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также выступил с заявлением о том, что заключению пограничных соглашений с Москвой Таллину мешает "отсутствие единой позиции" по пресловутому Тартускому мирному договору. В эфире эстонского радио министр заявил, что ради ратификации пограничного договора Эстония "не станет отказываться от принципов Тартуского договора".

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